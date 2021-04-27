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Самые известные собаки-спасатели. Посмотрите на этих четвероногих героев!

27.04.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самые известные собаки-спасатели. Посмотрите на этих четвероногих героев!

Собака – лучший друг человека. Согласны ли вы с этим высказыванием? Большинство людей действительно так считают, потому что собаки приносят своим хозяевам много любви и счастья. Они всегда поддержат, уткнувшись мокрым носиком в человека, они выполнят ваши команды за лакомый кусочек и просто будут всегда преданы. Помимо этих качеств, многие собаки проявляют себя в чрезвычайной ситуации как настоящие спасатели. Давайте же посмотрим, кто из них отличился больше всех.

 

1. Тэнг


Фото: deckofficer.ru

Признанный герой 1919 года. Судно, на котором плыл ньюфаундленд по кличке Тэнг, разбилось о скалы. На корабле было 93 моряка, жизни которых висели на волоске. Капитан отдал псу приказ плыть с канатом до берега, Тэнг выполнил команду. Местные жители с помощью этого каната смогли вытянуть весь экипаж на берег.

2. Сержант Стабби


Фото: vk.com

Участник Первой мировой войны. К концу военных действий принял участие в 17-ти боях, находил раненых и помогал в их реабилитации. Самый титулованный пес за историю Первой мировой войны.

3. Лайка


Фото: doggiedog.ru

Мы не могли не включить эту храбрую собаку в наш список. Она стала первым животным, успешно добравшимся до орбиты Земли.

4. Катрина


Фото: pinterest.ru

Это собака была удостоена награды Genesis Awards. Черный лабрадор спас тонущего человека во время убийственного урагана «Катрина», за что и получил значимую награду и благодарность спасшегося человека.

5. Джейд


Фотог: mur.tv

В 2013 году овчарка спасла младенца, оставленного в парке. Во время прогулки со своим хозяином Джейд кинулся в кусты, где и нашел малыша. Пес-спасатель прибежал с найденным пакетом в зубах к Роджеру Уилдэй. Мужчина был крайне удивлен, обнаружив там ребенка.

6. Тоби


Фото: ru.wikipedia.org

Удивительный ретривер, который спас свою хозяйку от неминуемого конца. Дебби Пархерст подавилась яблоком, тогда Тоби бросился ей на грудь и застрявший кусочек выпрыгнул наружу. В 2007 году за такой отважный поступок псу была присвоена награда «Собака года».

7. Хатико


Фото: zagge.ru

Большинство смотрели одноименный фильм и знают о великой преданности собаки породы акита-ину. Хатико не спас своего хозяина, однако остался верным ему на всю жизнь. В Японии в честь этого мохнатого героя установлен памятник.

8. Моти


Фото: ohiopetresort.com

Немецкая овчарка спасла свою семью от действий злоумышленника. Когда неизвестный человек пробрался в дом, Моти тут же побежала к нему с лаем, закрывая телом своих хозяев от пуль. После нескольких выстрелов преступник скрылся. К счастью, Моти в скором времени выздоровела.

9. Барри


Фото: swissinfo.ch

Одна из самых знаменитых собак в мире. В честь Барри во Франции стоит памятник, надпись на котором гласит: «Барри, спасшему сорок человек и убитому сорок первым».

Собака жила в Альпах, где на дорогу часто обрушивались лавины. Барри всегда быстро находил людей под снегом и спасал их жизни.

10. Балто


Фото: focus.ua

Этот пес сделал почти невозможное – при ужасных погодных условиях доставил необходимые лекарства из Анкориджа в Ном. Эту историю многие знают по одноименному мультику, снятому в 1995 году компанией Universal Studios.

 

По материалам сайтов shkolazhizni.ru, bugaga.ru

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Собака – лучший друг человека. Согласны ли вы с этим высказыванием? Большинство людей действительно так считают, потому что собаки приносят своим хозяевам много...
 
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