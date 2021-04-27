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Самые известные собаки-спасатели. Посмотрите на этих четвероногих героев!
Источник материала: ОНТ
Собака – лучший друг человека. Согласны ли вы с этим высказыванием? Большинство людей действительно так считают, потому что собаки приносят своим хозяевам много любви и счастья. Они всегда поддержат, уткнувшись мокрым носиком в человека, они выполнят ваши команды за лакомый кусочек и просто будут всегда преданы. Помимо этих качеств, многие собаки проявляют себя в чрезвычайной ситуации как настоящие спасатели. Давайте же посмотрим, кто из них отличился больше всех.
1. Тэнг
Признанный герой 1919 года. Судно, на котором плыл ньюфаундленд по кличке Тэнг, разбилось о скалы. На корабле было 93 моряка, жизни которых висели на волоске. Капитан отдал псу приказ плыть с канатом до берега, Тэнг выполнил команду. Местные жители с помощью этого каната смогли вытянуть весь экипаж на берег.
2. Сержант Стабби
Участник Первой мировой войны. К концу военных действий принял участие в 17-ти боях, находил раненых и помогал в их реабилитации. Самый титулованный пес за историю Первой мировой войны.
3. Лайка
Мы не могли не включить эту храбрую собаку в наш список. Она стала первым животным, успешно добравшимся до орбиты Земли.
4. Катрина
Это собака была удостоена награды Genesis Awards. Черный лабрадор спас тонущего человека во время убийственного урагана «Катрина», за что и получил значимую награду и благодарность спасшегося человека.
5. Джейд
В 2013 году овчарка спасла младенца, оставленного в парке. Во время прогулки со своим хозяином Джейд кинулся в кусты, где и нашел малыша. Пес-спасатель прибежал с найденным пакетом в зубах к Роджеру Уилдэй. Мужчина был крайне удивлен, обнаружив там ребенка.
6. Тоби
Удивительный ретривер, который спас свою хозяйку от неминуемого конца. Дебби Пархерст подавилась яблоком, тогда Тоби бросился ей на грудь и застрявший кусочек выпрыгнул наружу. В 2007 году за такой отважный поступок псу была присвоена награда «Собака года».
7. Хатико
Большинство смотрели одноименный фильм и знают о великой преданности собаки породы акита-ину. Хатико не спас своего хозяина, однако остался верным ему на всю жизнь. В Японии в честь этого мохнатого героя установлен памятник.
8. Моти
Немецкая овчарка спасла свою семью от действий злоумышленника. Когда неизвестный человек пробрался в дом, Моти тут же побежала к нему с лаем, закрывая телом своих хозяев от пуль. После нескольких выстрелов преступник скрылся. К счастью, Моти в скором времени выздоровела.
9. Барри
Одна из самых знаменитых собак в мире. В честь Барри во Франции стоит памятник, надпись на котором гласит: «Барри, спасшему сорок человек и убитому сорок первым».
Собака жила в Альпах, где на дорогу часто обрушивались лавины. Барри всегда быстро находил людей под снегом и спасал их жизни.
10. Балто
Этот пес сделал почти невозможное – при ужасных погодных условиях доставил необходимые лекарства из Анкориджа в Ном. Эту историю многие знают по одноименному мультику, снятому в 1995 году компанией Universal Studios.
По материалам сайтов
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Собака – лучший друг человека. Согласны ли вы с этим высказыванием? Большинство людей действительно так считают, потому что собаки приносят своим хозяевам много...
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