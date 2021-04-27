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Киев сорвал заседание политической подгруппы Контактной группы по Донбассу

27.04.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Киев сорвал заседание политической подгруппы Контактной группы по Донбассу

Киев сорвал заседание политической подгруппы Контактной группы по Донбассу. Камнем преткновения стало участие в переговорах представителя общественности от самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.  

В ДНР, в свою очередь, порекомендовали Киеву не пытаться переписывать минские договорённости, а перейти к делу – то есть к их выполнению. Ранее Владимир Зеленский предложил привлечь к переговорному процессу США и Канаду, что вызвало резкую критику международного сообщества. Попытки привлечь к урегулированию эти страны, как отмечают эксперты, «не поддаются логике и здравому смыслу, а также тексту документов минского пакета».

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Киев сорвал заседание политической подгруппы Контактной группы по Донбассу. Камнем преткновения стало участие в переговорах представителя общественности от...
 
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