Источник материала: ОНТ

Киев сорвал заседание политической подгруппы Контактной группы по Донбассу. Камнем преткновения стало участие в переговорах представителя общественности от самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

В ДНР, в свою очередь, порекомендовали Киеву не пытаться переписывать минские договорённости, а перейти к делу – то есть к их выполнению. Ранее Владимир Зеленский предложил привлечь к переговорному процессу США и Канаду, что вызвало резкую критику международного сообщества. Попытки привлечь к урегулированию эти страны, как отмечают эксперты, «не поддаются логике и здравому смыслу, а также тексту документов минского пакета».

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