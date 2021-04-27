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Работники нефтехимической отрасли Беларуси выступили против экономических санкций
Источник материала: ОНТ
Работники нефтехимической отрасли Беларуси категорически против экономических санкций и ограничений. Эту позицию разделяют более 140 тысяч белорусов – участники профсоюза представителей химической, горной и нефтяной отраслей.
Объединение представляет интересы сотрудников промышленных предприятий. Профсоюз намерен учесть экономическое давление, которое оказывается на крупные белорусские компании. Эта тема сегодня затрагивалась на международной конференции по охране труда. Участники из Беларуси, России и Казахстана также обсудили концепцию нулевого производственного травматизма, вопросы трудового законодательства. Коллективы и профсоюзы предприятий однозначно оценивают недопустимость ограничений. Ведь США в очередной раз используют санкции в качестве геоэкономического инструмента своей внешней политики. Америка вновь вмешивается в работу и жизнь граждан другой страны. Об этом говорили и российские участники конференции. Впрочем, опыт работы в условиях экономического прессинга со стороны Запада у белорусской нефтехимической отрасли есть. В 2015-м Министерство финансов США дало «зелёный свет» предприятиям после введения санкций в 2006-м.
Эксперты отмечают, что конкуренты ежегодно изучают объёмы, географию поставок и клиентов наших производителей. И затем с учётом своих коммерческих интересов включают экономический и финансовый рычаг давления.
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Работники нефтехимической отрасли Беларуси категорически против экономических санкций и ограничений. Эту позицию разделяют более 140 тысяч белорусов – участники...
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