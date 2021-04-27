Работники нефтехимической отрасли Беларуси выступили против экономических санкций

Источник материала: ОНТ

Работники нефтехимической отрасли Беларуси категорически против экономических санкций и ограничений. Эту позицию разделяют более 140 тысяч белорусов – участники профсоюза представителей химической, горной и нефтяной отраслей.





Объединение представляет интересы сотрудников промышленных предприятий. Профсоюз намерен учесть экономическое давление, которое оказывается на крупные белорусские компании. Эта тема сегодня затрагивалась на международной конференции по охране труда. Участники из Беларуси, России и Казахстана также обсудили концепцию нулевого производственного травматизма, вопросы трудового законодательства. Коллективы и профсоюзы предприятий однозначно оценивают недопустимость ограничений. Ведь США в очередной раз используют санкции в качестве геоэкономического инструмента своей внешней политики. Америка вновь вмешивается в работу и жизнь граждан другой страны. Об этом говорили и российские участники конференции. Впрочем, опыт работы в условиях экономического прессинга со стороны Запада у белорусской нефтехимической отрасли есть. В 2015-м Министерство финансов США дало «зелёный свет» предприятиям после введения санкций в 2006-м.

Валерий Титов, заместитель председателя Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей: «Какой-то промежуток времени наши предприятия работали уже под действием санкций, которые ранее были введены США. Но мы и в те времена чётко высказывали свои позиции и точно таким же образом, я вам больше напомню, наше заявление в 2011 году и ещё ранее, и мы также обращались к трудящимся других стран мира. И мы тоже получили колоссальную тогда поддержку. Возможно, это тоже тогда стало маленьким кирпичиком в то, что эти санкции были тогда приостановлены. Да, ситуации были. Предприятия работали в тех условиях».

Сергей Троцкий, председатель Витебского областного совета Белхимпрофсоюза: «Если раньше основной рынок сбыта был Россия, то на сегодняшний день наши предприятия уже вышли на рынки Европы очень серьёзно. Есть уже связи, часть продукции поставляется на рынок США, в том числе и Канады. Продукция хорошая, продукция качественная, раз её берут. Цена-качество соответствует».

Эксперты отмечают, что конкуренты ежегодно изучают объёмы, географию поставок и клиентов наших производителей. И затем с учётом своих коммерческих интересов включают экономический и финансовый рычаг давления.

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