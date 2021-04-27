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Стали известны пороговые баллы на ЦТ для поступления в университет в 2021 году
Источник материала: ОНТ
Министерство образования опубликовало информацию о минимальных пороговых баллах на централизованном тестировании для поступления в вуз в 2021 году. Подробная информация размещена на сайте министерства.
Пороговые баллы на ЦТ остались прежними по сравнению с прошлым годом. Всего, по данным Минобра, в 2021 году высшее образование планирует получить около 55 тысяч абитуриентов.
Порог в 7 баллов нужно преодолеть тем, кто собрался поступать в Военную академию, Университет МЧС, Институт пограничной службы и на военные факультеты гражданских университетов.
Регистрация на Централизованное тестирование начнется 2 мая. В этом году документы на участие в испытании можно подать лично или онлайн.
В приёмных комиссиях сертификаты с баллами ниже пороговых не примут.
Фото: БЕЛТА
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Министерство образования опубликовало информацию о минимальных пороговых баллах на централизованном тестировании для поступления в вуз в 2021 году. Подробная...
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