Стали известны пороговые баллы на ЦТ для поступления в университет в 2021 году

Источник материала: ОНТ

Министерство образования опубликовало информацию о минимальных пороговых баллах на централизованном тестировании для поступления в вуз в 2021 году. Подробная информация размещена на сайте министерства.

Пороговые баллы на ЦТ остались прежними по сравнению с прошлым годом. Всего, по данным Минобра, в 2021 году высшее образование планирует получить около 55 тысяч абитуриентов.

Так, по русскому и белорусскому языкам минимальный балл для поступления составляет 10 балло в. Для профильных вузов нужно набрать 25 баллов.

По математике, физике, химии и биологии проходные – 10 баллов . Если это основной предмет, то 20.

15 баллов нужно набрать по истории, обществоведению, географии и иностранным языкам. Если это ваш профиль, то 25.

Порог в 7 баллов нужно преодолеть тем, кто собрался поступать в Военную академию, Университет МЧС, Институт пограничной службы и на военные факультеты гражданских университетов.

Регистрация на Централизованное тестирование начнется 2 мая. В этом году документы на участие в испытании можно подать лично или онлайн.

В приёмных комиссиях сертификаты с баллами ниже пороговых не примут.

Фото: БЕЛТА

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