МЧС напоминает основные правила посещения кладбищ в зоне отчуждения на Радуницу

Источник материала: ОНТ

Администрация зон отчуждения и отселения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь напоминает правила посещения кладбищ в зоне отчуждения, передаёт БЕЛТА.

Беспропускной порядок пребывания будет действовать в период с 8 по 11 мая 2021 года, а в Ветковском районе Гомельской области – дополнительно и 2 мая. Находиться в зонах отчуждения и отселения в указанные дни разрешено до 17:00.

Гражданам Беларуси и иностранным гражданам, желающим посетить кладбища в указанный период, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы на транспортное средство при передвижении на нём.

Во время нахождения в зоне отчуждения необходимо соблюдать элементарные правила защиты от радиации. При проведении работ по уборке и благоустройству могил обязательно применяйте простейшие средства защиты: марлевые повязки и перчатки. По окончании работы, необходимо вымыть открытые части тела привезённой водой (использовать воду из источников, находящихся в зоне отчуждения запрещено).

Посетителям территории радиоактивного загрязнения запрещается менять маршрут передвижения или отклонятся от него, проводить пал травы и иной растительности, разводить костры, сжигать отходы. Мусор, образовавшийся после уборки мест захоронений, необходимо складировать в специально отведённых местах.

«Особое внимание уделяйте детям, которые постоянно должны находиться в поле зрения взрослых. Дети не должны отлучаться от родителей далеко от кладбища, так как рискуют пораниться о ветви упавших деревьев, получить травму в заросших травостоем ямах, также не исключено падение в шахты заброшенных колодцев», – отметили в МЧС.

Въезд на территорию ГПНИУ «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник» разрешён только через контрольно-пропускные пункты, а при выезде с его территории будет производиться радиационный контроль.

Кладбища, расположенные на территориях «Полесского государственного радиационно-экологического заповедника» в Брагинском, Хойникском и Наровлянском районах Гомельской области, являются частью пограничной зоны. Иностранным гражданам, посещающим данные территории, необходимо дополнительно получить пропуск в пограничную зону в территориальных органах пограничной службы.

Подробную информацию о правилах посещения пограничной зоны и пограничной полосы можно получить в Госпогранкомитете и его территориальных подразделениях.

Фото: БЕЛТА

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