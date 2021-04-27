Все ради роли! Актеры, которые преодолели настоящие трудности для съемок в кино

Источник материала: ОНТ

Перевоплотиться в новую роль актеру бывает зачастую очень непросто. На какие только ухищрения не идут мастера сцены, чтобы вжиться в роль и максимально аутентично сыграть своего персонажа. Здесь вы узнаете самые суровые и безумные подготовки актеров к съемкам в кино.

Дэниел Дэй-Льюис



Фото: mercurynews.com

О Дэниэле по-настоящему можно сказать, что он готов на любые поступки и подвиги ради исполнения своей роли. Так, для съемок в фильме «Моя левая нога», в котором его персонаж страдал церебральным параличом, он специально сломал себе 2 ребра, чтобы взаправду горбиться. Кроме того, он не вставал со своей инвалидной коляски, а чтобы одеться и поесть, прибегал к помощи своих коллег. Во время съемок фильма «Суровое испытание» Дэниэл Льюис стал жить на съемочной площадке, которая представляла собой точную копию старинной деревни 18 века. Весь период съемок он обходился без электроэнергии, удобного туалета, душа и водопроводной воды.

Мишель Уильямс и Райан Гослинг



Фото: film.ru

Фильм «Валентинка» был написан специально для Райана и Мишель. Сюжет этой картины рассказывает о молодой паре, у которой, несмотря на сумасшедшие чувства и страсть в начале отношений, довольно быстро наступает кризис. Для подготовки к съемкам в фильме Райан Гослинг, Мишель Уильямс, а также их дочь по фильму жили в том же доме, в котором в дальнейшем и снимали фильм. Позже Райан признавался, что вжиться в роли им удалось настолько хорошо, что в какой-то момент актер перестал отдавать отчет в том, что это для фильма, и начал испытывать настоящие эмоции и переживания внутри своей новой семьи.

Дэнни де Вито



Фото: stoneforest.ru

Стоит похвалить не только Дэнни де Вито, но и весь актерский состав фильма «Пролетая над гнездом кукушки» за то, что в целях подготовки к фильму все в течение месяца жили в реальной психиатрической клинике вместе с настоящими пациентами. Вскоре уже было сложно отличить настоящих пациентов от актеров, у многих из них во время этой подготовки помутился рассудок, а также происходили панические атаки и нервные срывы. Именно в этой клинике у Дэнни де Вито появился воображаемый друг. Тем не менее все эти жертвы оказались более чем оправданными, и фильм получился на высоте.

Николас Кейдж



Фото: film.ru

Николас известен своим серьезным подходом в подготовке к каждой роли. Например, чтобы сыграть в фильме «Покидая Лас-Вегас», Кейдж провел серьезное исследование – влияния алкоголя на свой организм и его поведение при приеме различных дозировок. Актер ради это специально уехал в Дублин, каждый день пил и просил друга снимать его на камеру. А после изучал свои движения, мимику и речь.

Эдриен Броуди



Фото: pikabu.ru

Фильм «Пианист» дался этому актеру очень сложно и уж точно оставил неизгладимые последствия, даже несмотря на то, что он получил премию «Оскар» за эту картину. Для подготовки Эдриан похудел на 15 килограммов, отказался от роскошной квартиры в Нью-Йорке, продал дорогую машину, выбросил мобильный телефон и расстался с девушкой. Во время этих лишений он много медитировал, вспоминал свое детство и учился играть на фортепиано у профессионального музыканта. После съемок актер погрузился в длительную депрессию.

По материалам сайта adme.ru

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