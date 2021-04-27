Как фестиваль в Витебске растерял почти всех славян

Источник материала: Салiдарнасць

Впервые за 30 лет «Славянский базар» в Витебске может пройти без представителей большинства славянских стран или вовсе не состояться.





Александр Лукашенко на открытии «Славянского базара» в 2014 году. Фото: ТАСС

Зарубежные артисты один за другим отказываются от участия и просят убрать их имена с афиш фестиваля. Многие из них даже не были приглашены официально — о своем участии они узнали из возмущенных комментариев в соцсетях.

Настоящее Время рассказывает об истории «Славянского базара» и о том, как он превратился в любимый музыкальный проект белорусских властей.

«Славянский базар» в Витебске всегда был больше политическим мероприятием, чем музыкальным фестивалем. Последние десятилетия он собирал звезд эстрады из стран бывшего СССР. При этом приезжали туда многие западные и южные славяне: поляки, чехи, словаки, болгары, сербы и другие.

По словам Александра Лукашенко, который традиционно открывает «Славянский базар», этот фестиваль «всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов». Президент России Владимир Путин, также по традиции, всегда шлет приветствие гостям и участникам.

В прошлом году он написал, что «фестиваль уже много лет служит благородным целям духовного единения и взаимообогащения культур братских славянских народов».

Символ дружбы Польши и СССР

Интересно, что знаменитый Летний амфитеатр в Витебске строился вовсе не для «Славянского базара». Идея организовать там международный фестиваль появилась по чистой случайности в польском городе Зелена-Гура, где начиная с 60-х годов прошлого века проходил фестиваль советской песни.

Легенда гласит, что в 1987 году во время одного из концертов глава Союза польских авторов и композиторов Януш Славинский спросил у советского замминистра культуры Владислава Казенина, получат ли поляки, живущие в СССР, свой фестиваль.

Позже Славинский вспоминал, что Казенин уже был подшофе и сразу же задал ответный вопрос: какой советский город является побратимом Зелена-Гуры? Оказалось, белорусский Витебск. Услышав это, замминистра публично пообещал, что фестиваль польской песни будет организован именно там.

Идея понравилась руководству обеих стран – главе Польской Народной Республики Войцеху Ярузельскому и президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву. Для них фестиваль должен был стать венцом польско-советской дружбы.

Амфитеатр в Витебске был построен всего за восемь месяцев, что позволило организовать Первый Всесоюзный фестиваль польской песни уже через год.

Второй фестиваль в Витебске состоялся в 1990 году. Тогда же вместе с развалом социалистического лагеря прекратил свое существование фестиваль советской песни в Зелена-Гуре.

Это автоматически сделало второй фестиваль польской песни – последним. Именно так Беларуси в наследство досталась масштабная концертная площадка.

После распада Советского Союза мероприятие сменило геополитический вектор. Концепцию фестиваля расширили: он должен был собирать главным образом представителей стран бывшего СССР.

20 фактов о «Славянском базаре»

Первый «Славянский базар» открылся в витебском Летнем амфитеатре летом 1992 года. В нем приняли участие в основном артисты из Беларуси, России и Украины.





Фото festival.vitebsk.by

Александр Лукашенко впервые посетил «Славянский базар» в 1995 году – спустя год после победы на президентских выборах. Во время открытия он заявил, что отныне берет фестиваль под свой патронаж.

С тех пор в Витебск на каждый год приезжают любимые звезды Лукашенко – прежде всего артисты, которым не мешают факты нарушения прав человека в Беларуси. Так, в 2018 году знаменитый сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица во время концерта в Витебске назвал Лукашенко «лучшим в мире президентом».

Скандальный базар

«Славянский базар – 2021» ворвался в новостные ленты чуть раньше обычного, в конце марта этого года. Скандал разгорелся после того, как белорусских артистов не пустили на «Евровидение». В ответ на решение Европейского вещательного союза министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич заявил, что переживать не стоит: «Славянский базар" — вот это настоящий конкурс».

Вскоре на официальном сайте фестиваля появилась афиша со списком исполнителей. Впрочем, оказалось, что не все из них знали о своем участии.

– Мои любимые белорусы, – написал в Instagram известный российский шоумен Михаил Галустян. – Я не собирался выступать на «Славянском базаре»! Не пишите мне в директ и не пишите комментарии. Просьба убрать мою фамилию из списков! Не дурите народ!!!

Известно, что, кроме Галустяна, от участия в «Славянском базаре» отказалась российская группа «Рондо», украинская певица Maruv и белорусский музыкант Антон Табала. С афиш также исчезли фамилии российских исполнителей Наташи Королевой и Александра Буйнова.

О своем сознательном отказе сообщил украинский шоумен Тимур Мирошниченко.

– Я действительно более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины, – написал Мирошниченко в своем Instagram. – Все эти годы это была история о музыке. До этого года, когда ситуация в Беларуси стала такой напряженной, что вряд ли песенный фестиваль может остаться в стороне от политики.

Следом за Мирошниченко принимать участие в «Славянском базаре» отказался украинский телеведущий Андрей Доманский.

Кто поедет на фестиваль?

Артисты, которые все-таки решили поехать на фестиваль, говорят: музыка должна быть вне политики. При этом многие из них открыто поддерживают власть в России и Беларуси.

Свое участие в «Славянском базаре», например, подтвердил Александр Солодуха. Еще летом прошлого года в интервью Настоящему Времени он говорил, что Лукашенко – «его президент».

– Ну пусть отказываются, пусть сидят дома. Море артистов, которые будут желать туда ехать, – заявил артист в интервью агентству «Минск-новости». – А кто отказался? Киркоров, Леонтьев, Михайлов? Ну кто такой Галустян? Смешно. Шикарнейший фестиваль, один из лучших в Европе и в мире.

Против бойкота также выступил Олег Газманов, который в октябре 2020 года благодарил Владимира Путина за аннексию Крыма. Участие в фестивале подтвердила и певица Таисия Повалий – ее в 2015 году лишили звания народной артистки Украины за антиукраинские призывы и «антинародную позицию».

Еще одна фамилия в этом списке – российский телеведущий и доверенное лицо Владимира Путина на выборах 2018 года Дмитрий Губерниев.

Индикатор международной изоляции

Организаторы фестиваля обещают, что торжественное открытие «Славянского базара» под названием «Союзное государство приглашает…» состоится 16 июля.

В афише фигурируют в основном белорусские и российские исполнители. Из остальных славян — разве что серб Филип Жмахер и украинки Ирина Билык и Таисия Повалий.

Кроме всего прочего, фестиваль, который задумывался как общее культурное мероприятие Беларуси, России и Украины, может лишиться поддержки одного из организаторов.

В начале апреля белорусская оппозиция направила письмо в офис президента Украины Владимира Зеленского с просьбой отказаться от финансирования «Славянского базара», поскольку он «будет использован властью как инструмент пропаганды и собственной легитимизации».

Учитывая состояние белорусско-украинских отношений, Киев действительно может официально покинуть фестиваль.

В том, что «Славянский базар» в Витебске состоится в любом случае, уверен российский политолог Андрей Суздальцев. При этом он считает, что фестиваль будет больше напоминать массовое мероприятие в Туркменистане или Северной Корее.

– Эффект от форума, который в итоге будет отдан далеко не лучшим белорусским артистам, в политическом смысле будет скорее отрицательным, так как окажется индикатором международной изоляции, в котором оказался режим Александр Лукашенко, – резюмировал эксперт.