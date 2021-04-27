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В Минске задержан разыскиваемый в России за дерзкое ограбление иностранец

27.04.2021 19:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В одной из гостиниц Минска был задержан разыскиваемый московской полицией злоумышленник, подозреваемый в открытом хищении валюты, сообщает телеграм-канал прес-службы МВД.

 

В Минске задержан разыскиваемый в России за дерзкое ограбление иностранец

 

От российских коллег было известно, что днем 20 апреля в одном из торговых комплексов Москвы иностранец и его подельники избили и связали предпринимателя, после чего забрали у него 110 тыс. долларов США. Грабители скрылись, а по факту преступления было возбуждено уголовное дело.

 

 

Сотрудники минского ГУБОПиК по ориентировке россиян обнаружили 28-летнего мужчину в одной из гостиниц. Было установлено, что фигурант намеревался 25 апреля улететь в Украину. Не довелось – в этот день он был задержан при силовой поддержке СОБРа.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В одной из гостиниц Минска был задержан разыскиваемый московской полицией злоумышленник, подозреваемый в открытом хищении валюты, сообщает телеграм-канал...
 
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