В Минске задержан разыскиваемый в России за дерзкое ограбление иностранец

В одной из гостиниц Минска был задержан разыскиваемый московской полицией злоумышленник, подозреваемый в открытом хищении валюты, сообщает телеграм-канал прес-службы МВД.





От российских коллег было известно, что днем 20 апреля в одном из торговых комплексов Москвы иностранец и его подельники избили и связали предпринимателя, после чего забрали у него 110 тыс. долларов США. Грабители скрылись, а по факту преступления было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники минского ГУБОПиК по ориентировке россиян обнаружили 28-летнего мужчину в одной из гостиниц. Было установлено, что фигурант намеревался 25 апреля улететь в Украину. Не довелось – в этот день он был задержан при силовой поддержке СОБРа.