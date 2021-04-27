В мае “Белавиа” начинает полеты в Самару и Екатеринбург

пишут на сайте авиакомпании. «Белавиа» начнет летать по маршруту Минск-Самара- Минск с 5 мая. “Полеты будут выполняться по средам с вылетом из Минска в 00.15 и прибытием в Международный аэропорт Самары «Курумоч» в 03.25. Обратные рейсы в столицу Беларуси планируется осуществлять в этот же день в 04.25 с прилетом в Национальный аэропорт Минск в 05.55”. Для всех аэропортов указано местное время. Перелет в одну сторону займет чуть более двух часов,на сайте авиакомпании.





В Екатеринбург можно будет летать уже с 7 мая по пятницам “с вылетом из Минска в 23.10 и прибытием в 04.10 в Международный аэропорт «Кольцово». Обратный рейс планируется выполнять по субботам с вылетом в 05.10 и прибытием в Национальный аэропорт Минск в 06.25. Время для всех аэропортов указано местное. Перелет в одну сторону займет около трех часов”.





Минимальная стоимость билетов по тарифу «LIGHT» для Самары составит 84 евро в одну сторону и 163 евро туда-обратно. Для Екатеринбурга: в одну сторону 143 евро, в обе стороны – 233 евро.







