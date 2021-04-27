ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Reuters: поставки нефти на «Нафтан» из России могут приостановить из-за санкций США

27.04.2021 20:11 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Российские экспортеры нефти могут приостановить поставки на НПЗ «Нафтан» из-за возобновления санкций в отношении белорусской нефтеперерабатывающей отрасли. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с этим вопросом. Три из них говорят, что «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» пока не имеют планов продавать нефть на белорусское предприятие в следующем месяце, опасаясь попасть под вторичные санкции.

Согласно возобновленным санкциям, контрагентам белорусской НПЗ и еще восьми компаний рекомендуется завершить любые операции с ними до 3 июня.

Источники Reuters говорят, что окончательно вопрос о поставках будет решен в ближайшие дни.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские экспортеры нефти могут приостановить поставки на НПЗ «Нафтан» из-за возобновления санкций в отношении белорусской нефтеперерабатывающей отрасли. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске задержан разыскиваемый в России за дерзкое ограбление иностранец
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by