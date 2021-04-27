Reuters: поставки нефти на «Нафтан» из России могут приостановить из-за санкций США

Источник материала: Onliner

Российские экспортеры нефти могут приостановить поставки на НПЗ «Нафтан» из-за возобновления санкций в отношении белорусской нефтеперерабатывающей отрасли. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с этим вопросом. Три из них говорят, что «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» пока не имеют планов продавать нефть на белорусское предприятие в следующем месяце, опасаясь попасть под вторичные санкции.

Согласно возобновленным санкциям, контрагентам белорусской НПЗ и еще восьми компаний рекомендуется завершить любые операции с ними до 3 июня.

Источники Reuters говорят, что окончательно вопрос о поставках будет решен в ближайшие дни.