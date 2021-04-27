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Reuters: поставки нефти на «Нафтан» из России могут приостановить из-за санкций США
Источник материала: Onliner
Российские экспортеры нефти могут приостановить поставки на НПЗ «Нафтан» из-за возобновления санкций в отношении белорусской нефтеперерабатывающей отрасли. Об этом пишет
Согласно возобновленным санкциям, контрагентам белорусской НПЗ и еще восьми компаний рекомендуется завершить любые операции с ними до 3 июня.
Источники Reuters говорят, что окончательно вопрос о поставках будет решен в ближайшие дни.
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Российские экспортеры нефти могут приостановить поставки на НПЗ «Нафтан» из-за возобновления санкций в отношении белорусской нефтеперерабатывающей отрасли. Об...
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