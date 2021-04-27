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Он ни разу не был женат, его видели в гей-клубе, а главная женщина в жизни - мама. Тайны Максима Аверина

27.04.2021 20:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Феномен этого актера не могут разгадать не первый год. Главная роль в плюс-минус удачном сериале влюбила в него почти всю страну и годы спустя эти чувства лишь крепнут. Есть актеры очевидно симпатичнее. Есть и те, кто играет гораздо лучше и убедительнее. Только вот место Максима Аверина в сердцах телезрителей не занять ни тем, ни другим. Даже если их фаворит дебоширит на борту самолета или ввязывается в скандал в гей-клубе. В чем причина такой лояльности — ищем ответ в биографии актера.

Максим Аверин появился на свет в 1975-м году в столице СССР. Родители работали на «Мосфильме»: мама шила костюмы, отец — занимался монтажом кинолент.

— Мы с братом купались в маминой любви. Она часто задавалась вопросом: «Что будет с мальчиками, когда меня не станет?». Поэтому нас с Геной воспитали самостоятельными и ответственными. В пятилетнем возрасте меня сажали на поезд в одном городе, а в другом принимали. Отпускали, потому что знали: все будет в порядке. Перед школой сам утюжил стрелки на брюках. Когда захотел стать артистом, никто в рот не смотрел и не говорил: «Сынок, вставай на стульчик, читай стишок». Папа брал на съемки, где я видел всю тяжесть профессии.

Все профессиональные мечты и амбиции родителей было суждено воплотить их сыну. Уже в 6 лет он дебютировал в картине «Похождения графа Невзорова». А вскоре мальчика приняли в труппу Театра миниатюр.

— С детства мечтал сыграть с Еленой Яковлевой. Когда мне исполнилось 14 лет, упросил отца, который работал художником-декоратором на «Мосфильме», взять на съемки, проходившие на Старом Арбате. И там была она — Лена, звезда. Я надел пальто в елочку и думал, что самый крутой. Папа представил меня ей: «Это мой сын, хочет быть артистом и обожает тебя». От волнения стал задавать глупые вопросы, а Яковлева просто предложила выпить чаю.

Проходят годы, и вдруг она снимается в сериале «Склифосовский». Я так волновался, что снова наговорил какой-то ерунды, а потом между нами возник микроконфликт. Лена почему-то не совсем верно его интерпретирует. Якобы я пожаловался: почему она меня не любит? Но было сказано другое: «Елена Алексеевна, какой танец нужно исполнить, чтобы вы на меня хотя бы обратили внимание?». Позднее понял, что именно через такие ситуации она и строит роли. На экране все выглядело круто — это и есть химия!

Конечно, вопроса о выборе ВУЗа и будущей профессии никогда не стояло. Только вот первая попытка поступления закончилась разочарованием:

— Я вам не лошадь, — бросил в лицо Максим экзаменационной комиссии ВГИКа в ответ на их просьбу показать зубы.

Конечно же, его тут же отправили восвояси. Из «Щепки» Аверина также погнали. А вот в «Щуку» приняли, хоть и со второй попытки. Что не помешало наглому студенту стать любимчиком всех преподавателей и на отлично защитить диплом.

— Я часто пытался усложнять роли, и один известный режиссер однажды бросил в меня табурет, закричал: «Перестань ерундой заниматься! Пойми, твоя сила в искренности и простоте!»

Сразу после окончания учебы Аверина ждала труппа театра «Сатирикон» — под руководством самого Константина Райкина. Там ему довелось сыграть и в «Гамлете», и в «Макбете». А дебютной работой в кино стала комедия «Любовь зла», за которую его прозвали российским Джимом Керри.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Есть актеры очевидно симпатичнее. Есть и те, кто играет гораздо лучше и убедительнее. Только вот место Максима Аверина в сердцах телезрителей не занять ни тем, ни...
 
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