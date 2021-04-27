Последнее слово в суде водителя команды Тихановского: «Все дела сфабрикованы, защититься не дали»

Источник материала: Салiдарнасць

38-летнего Александра Арановича осудили на шесть лет лишения свободы.





Александр Аранович. Фото: spring96.org

27 апреля в суде Ленинского района Гродно озвучили приговор по уголовному делу против 38-летнего водителя автодома «Страна для жизни» из Старых Дорог Александра Арановича, сообщает сайт «Вясны» .

Судья Елена Петрова посчитала вину политзаключенного в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 342 и ч. 2 ст. 13 ст. 293 УК, доказанной и наказала Арановича шестью годами лишения свободы в условиях усиленного режима.

Именно такой срок запросил для обвиняемого прокурор Денис Корда.

До оглашения решения Александр Аранович выступил с последним словом:

— Все дела сфабрикованы, защититься не дали. Все заинтересованы, чтобы меня осудить и посадить.

Александра Арановича обвиняли в организации действий, грубо нарушивших общественный порядок в Гродно 29 мая (ч. 1 ст. 342 УК). Также его обвиняли в хранение на чердаке дома у своих родителей в Старых Дорогах старой дымовой шашки (ч. 2 ст. 13 ст. 293 УК – подготовка к участию в массовых беспорядках).

Мужчину задержали 29 мая прошлого года. В СИЗО его уже поставили на профилактический учет.

Правозащитное сообщество Беларуси признало Александра Арановича политическим заключенным.