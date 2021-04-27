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Последнее слово в суде водителя команды Тихановского: «Все дела сфабрикованы, защититься не дали»
27.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
38-летнего Александра Арановича осудили на шесть лет лишения свободы.
Александр Аранович. Фото: spring96.org
27 апреля в суде Ленинского района Гродно озвучили приговор по уголовному делу против 38-летнего водителя автодома «Страна для жизни» из Старых Дорог Александра Арановича, сообщает сайт
Судья Елена Петрова посчитала вину политзаключенного в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 342 и ч. 2 ст. 13 ст. 293 УК, доказанной и наказала Арановича шестью годами лишения свободы в условиях усиленного режима.
Именно такой срок запросил для обвиняемого прокурор Денис Корда.
До оглашения решения Александр Аранович выступил с последним словом:
— Все дела сфабрикованы, защититься не дали. Все заинтересованы, чтобы меня осудить и посадить.
Александра Арановича обвиняли в организации действий, грубо нарушивших общественный порядок в Гродно 29 мая (ч. 1 ст. 342 УК). Также его обвиняли в хранение на чердаке дома у своих родителей в Старых Дорогах старой дымовой шашки (ч. 2 ст. 13 ст. 293 УК – подготовка к участию в массовых беспорядках).
Мужчину задержали 29 мая прошлого года. В СИЗО его уже поставили на профилактический учет.
Правозащитное сообщество Беларуси признало Александра Арановича политическим заключенным.
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38-летнего Александра Арановича осудили на шесть лет лишения свободы.
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