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Миссия техподдержки ВАО АЭС будет работать на БелАЭС до 30 апреля

27.04.2021 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская АЭС 26-30 апреля принимает миссию технической поддержки в составе экспертов Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), сообщило ПО "Белэнерго".

"Цели миссии - обмен опытом, изучение лучших практик по вопросам проведения обходов рабочих мест и наблюдения за проведением работ", - цитирует сообщение interfax.by

В состав экспертной группы, помимо представителей ВАО АЭС, входят специалисты АО "Концерн Росэнергоатом".

Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".

Физпуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первую половину 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года. Готовность первого энергоблока Минэнерго оценивает на уровне 99%, второго - 80%.
 
 
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Белорусская АЭС 26-30 апреля принимает миссию технической поддержки в составе экспертов Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих...
 
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