С 1 июня – в Болгарию. Какие будут правила въезда?

Дату старта чартерных программ из Беларуси – 1 июня – гость подтвердил. В интервью порталу РСТО он рассказал, что в Беларуси почти 10 000 потенциальных туристов ожидают вылет на курорты Болгарии. Это – участники туров, которые были перенесены с прошлого на 2021 год,vb.by