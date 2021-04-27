Источник материала: БT

Нарушение правил пользования электрооборудованием - основная причина пожара в Несвиже. Квартира загорелась по улице Ленинской. Практически все постояльцы трехэтажки, включая погорелицу, самостоятельно покинули дом. Однако бойцы МЧС решили проверить соседние помещения, чтобы убедиться, что никому не угрожает опасность. На верхнем уровне в квартире находилась женщина. Она не могла выйти на улицу из-за дымовой завесы, которая затянула лестничную площадку. Спасатели, используя кислородную маску, помогли даме выйти на свежий воздух. Обошлось без пострадавших.

В Полоцком районе спасли утопающего. Он находился в 4 метрах от берега и держался за поваленное дерево. Боец МЧС бросился на помощь. Течение было настолько сильным, что всего несколько секунд ушло, чтобы подобраться к мужчине. Его вытянули на берег и пытались отогреть до приезда медиков. Пострадавший госпитализирован с диагнозом "переохлаждение". Почему он оказался в воде, мужчина пояснить не смог, так был пьян.



В Лепельском районе нога дачника попала в мотофрезу, понадобилась помощь спасателей. Сообщается, что в момент инцидента мужчина обрабатывал землю с использованием сельхозтехники. Медики наложили жгут, а бойцы МЧС разобрали мотофрезу и освободили пострадавшего.



В Минске во власти огня оказался троллейбус. Транспорт вспыхнул на проспекте Дзержинского. По одной из версий, к пожару привело короткое замыкание электропроводки. В результате инцидента никто не пострадал.





