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Милиция в Гродно выехала на семейный скандал, а задержала закладчиков

27.04.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Милицию вызвала местная жительница, которая сообщила о том, что скандалят соседи. Уже на месте у стражей порядка появились подозрения, что один из участников конфликта, 19-летний парень, находится в неадекватном состоянии. Позже он рассказал, что накануне действительно употребил альфа-PVP. Когда правоохранители осматривали квартиру, 20-летняя подруга молодого человека проглотила некий сверток. Ее доставили в больницу и промыли желудок. В квартире было обнаружено еще несколько таких упаковок с порошком белого цвета, весы и изолента - так называемый арсенал закладчика. Позже молодые люди признались, что действительно занимались незаконным оборотом наркотиков. И за день до задержания парень сделал более десяти закладок в Гродно. За хранение альфа-PVP возбуждено уголовное дело. 



 
Теги: Гродно
 
 
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Милицию вызвала местная жительница, которая сообщила о том, что скандалят соседи. Уже на месте у стражей порядка появились подозрения, что один из участников...
 
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