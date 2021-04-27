Милиция в Гродно выехала на семейный скандал, а задержала закладчиков

Источник материала: БT

Милицию вызвала местная жительница, которая сообщила о том, что скандалят соседи. Уже на месте у стражей порядка появились подозрения, что один из участников конфликта, 19-летний парень, находится в неадекватном состоянии. Позже он рассказал, что накануне действительно употребил альфа-PVP. Когда правоохранители осматривали квартиру, 20-летняя подруга молодого человека проглотила некий сверток. Ее доставили в больницу и промыли желудок. В квартире было обнаружено еще несколько таких упаковок с порошком белого цвета, весы и изолента - так называемый арсенал закладчика. Позже молодые люди признались, что действительно занимались незаконным оборотом наркотиков. И за день до задержания парень сделал более десяти закладок в Гродно. За хранение альфа-PVP возбуждено уголовное дело.



