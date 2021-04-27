ГАИ: Водителей без техосмотра будут отслеживать технические средства на дорогах

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Неостановка по требованию ГАИ в самых вопиющих случаях может повлечь административный арест. Это сегодня заявили в ГАИ во время брифинга. На встрече журналисты поднимали темы контроля за прохождением техосмотра, работы камер видеофиксации на дорогах, ужесточение ответственности за пьяную езду. Специалисты разъяснили актуальные на сегодня для автолюбителей вопросы. Все они возникли после вступления в силу нового Кодекса об административных нарушениях. Согласно ему, усилилась ответственность для водителей.

Новый документ позволяет привлекать шоферов за мелкие нарушения, зафиксированные на камеры. К слову, именно теме камер уделили особое внимание. Продолжит Александр Камович.



Вопрос о том, как будут работать камеры видеофиксации и соответственно лететь адресатам так называемые письма счастья, вызвал общественный резонанс. Как уже заявляли в ГАИ, теперь водителей без техосмотра будут отслеживать технические средства на дорогах. И тут же пояснили, что основное здесь - это автоматизировать процесс и обезопасить дорожное движение. При этом работа ведется не всеми камерами, а выборочно. В мониторинге участвуют как фиксаторы скорости, так и оборудование республиканской системы мониторинга общественной безопасности.



Кроме того, каждый инспектор с планшетом сможет проверить наличие того же техосмотра. Главная же задача - не наказание, а профилактика и безопасность дорожного движения. При этом с начала работы автоматического мониторинга в большинстве случаев нарушителям вынесли предупреждения, что предусмотрено новым КоАП.

Во время брифинга более подробно обсудили ужесточение наказания за нетрезвую езду, а также неостановку по требованию ГАИ

Как рассказал Александр Занимон, замначальника главного управления ГАИ МВД Беларуси, хватает примеров, когда сотрудники ГАИ преследовали лихачей и использовали оружие для остановки авто. Причем в большинстве случаев водитель был пьян или лишен прав. Теперь в отдельных случаях нарушителя может ждать административный арест.



Среди актуальных вопросов были и ускоренная процедура оформления нарушения, замена удостоверений, выдача медицинских справок, за прочими мелкими изменениями эти нормы остались прежними. Тем временем отмечается, что пока подводить итоги работы нового административного кодекса рано, но определенные положительные моменты уже есть: то же количество нетрезвых водителей в этом году уже уменьшилось.





