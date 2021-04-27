СК озвучил подробности жуткого преступления в Бобруйске

Источник материала: БT

СК озвучил подробности жуткого преступления, которое произошло в Бобруйске в ночь с 15 на 16 апреля 2000 года. Единственное, что остается невыясненным до сих пор, - мотив преступления. Над этим вопросом сейчас бьется следствие. Как стало известно, в тот вечер 21-летний местный житель поджидал свою жертву возле ее дома. Накинулся на девушку с кулаками, избил и затащил в подъезд, а уже на лестнице восьмого этажа мужчина достал нож и нанес им удар потерпевшей. Уже сейчас известно, что это был немецкий штык-нож. Затем подозреваемый затащил девушку на технический этаж и стал еще наносить удары ножом. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте происшествия.