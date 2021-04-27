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Незаконно ввозимые на территорию ЕАЭС биты признали холодным оружием

27.04.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Груз без специальных документов - незаконно ввозимые на территорию ЕАЭС биты эксперты признали холодным оружием. 500 единиц товара. Грузовой Mercedes  ехал из Украины. Перевозили сборный груз, среди которого были биты. Во время таможенного контроля продукция вызвала у правоохранителей подозрения. По бумагам сувенирная продукция, которую везли минской фирме-получателю. Экспертиза подтвердила подозрения таможенников. По заключению специалистов, товар относится к категории холодного оружия, его ввоз на территорию ЕАЭС ограничен. Биты изъяты до решения суда. 


 
 
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Груз без специальных документов - незаконно ввозимые на территорию ЕАЭС биты эксперты признали холодным оружием. 500 единиц товара. Грузовой Mercedes  ехал из Украины....
 
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