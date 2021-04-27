Reuters: Российские нефтяные компании могут прекратить поставки на «Нафтан» из-за санкций США

Источник материала: Салiдарнасць

Агентство Reuters ссылается на четыре источника, знакомых с проблемой.

Российские экспортеры нефти могут приостановить поставки на белорусский НПЗ «Нафтан» после того, как Соединенные Штаты ужесточили санкции в отношении Беларуси. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с этим вопросом.

Агентство напоминает, что «помимо кредитов, Россия поддерживает своего соседа и бывшего члена Советского Союза поставками нефти на выгодных условиях».

Но это может измениться после возобновления американских санкций, отмечает Reuters. И приводит информацию двух источников, согласно которой российские «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» не планируют поставлять нефть на «Нафтан» уже в мае.

Напомним, 19 апреля США возобновили санкции против девяти белорусских госпредприятий. В санкционном списке оказались: Белорусский нефтяной торговый дом, «Белнефтехим», «Белнефтехим США», «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк Стекловолокно».

США призывают режим Лукашенко немедленно освободить всех политзаключенных.

Почему новые санкции будут более болезненными

Санкции США начнут действовать с начала июня. О том, почему властям Беларуси была предоставлена такая отсрочка , в недавнем комментарии «Салідарнасці» рассказал директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий:

— Новые санкции предполагают не только применение первичных действий против конкретных предприятий нефтехимического комплекса, но и подразумевают возможность вторичного применения.

То есть, в отношении любых предприятий из третьих государств, которые будут сотрудничать с предприятиями из санкционного списка. Таким образом эти санкции превращаются в глобальные.

По словам Сивицкого, как только санкционые механизмы будут возобновлены, следующим шагом со стороны США станет их расширение и ужесточение.

В качестве примера он привел недавнее обсуждение в Вашингтоне введения санкций против калийной отрасли Беларуси.