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Reuters: Российские нефтяные компании могут прекратить поставки на «Нафтан» из-за санкций США
27.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Агентство Reuters ссылается на четыре источника, знакомых с проблемой.
Российские экспортеры нефти могут приостановить поставки на белорусский НПЗ «Нафтан» после того, как Соединенные Штаты ужесточили санкции в отношении Беларуси. Об этом сообщает агентство
Агентство напоминает, что «помимо кредитов, Россия поддерживает своего соседа и бывшего члена Советского Союза поставками нефти на выгодных условиях».
Но это может измениться после возобновления американских санкций, отмечает Reuters. И приводит информацию двух источников, согласно которой российские «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» не планируют поставлять нефть на «Нафтан» уже в мае.
Напомним, 19 апреля США
США призывают режим Лукашенко немедленно освободить всех политзаключенных.
Почему новые санкции будут более болезненными
Санкции США начнут действовать с начала июня. О том,
— Новые санкции предполагают не только применение первичных действий против конкретных предприятий нефтехимического комплекса, но и подразумевают возможность вторичного применения.
То есть, в отношении любых предприятий из третьих государств, которые будут сотрудничать с предприятиями из санкционного списка. Таким образом эти санкции превращаются в глобальные.
По словам Сивицкого, как только санкционые механизмы будут возобновлены, следующим шагом со стороны США станет их расширение и ужесточение.
В качестве примера он привел недавнее обсуждение в Вашингтоне введения санкций против калийной отрасли Беларуси.
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Агентство Reuters ссылается на четыре источника, знакомых с проблемой.
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