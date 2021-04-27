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Лукашенко вспомнил о рабочих местах в модернизированной деревообработке. А что в реальности?

27.04.2021 21:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко отметил, что за годы независимости в республике были модернизированы практически все предприятия концерна, построены абсолютно новые производства, созданы тысячи высокопроизводительных рабочих мест в различных регионах

Пишет “Эканоміка па-беларуску”.

А в реальности с 2010 по 2020 г. численность персонала сократилась:

на Светлогорском ЦКК – с 3021 до 2726 человек,
на Борисовском ДАК – с 732 до 637,
на Фандок-с 2232 до 1152,
на Гомельдреве – с 3296 до 2196,
на Ивацевичдреве – с 1072 до 944,
на Витебскдреве – с 2174 до 864,
на бумажной фабрике ” Спартак — – с 574 до 517,
на заводе “Альбертин” – с 1100 до 812,
на Борисовдреве – с 1146 до 698,
на Мостовдреве – с 2026 до 1527,
на беларуских обоях (Белобои) – с 2788 до 959,
на Речицадреве – с 1339 до 1335.

Воропаевский ДОК, Мозырдрев, Барановичидрев, Забудова попадали в различные стадии банкротства, в 2010 г. там работали 208, 399, 382 и 1822 человека соответственно.
 
 
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Лукашенко отметил, что за годы независимости в республике были модернизированы практически все предприятия концерна, построены абсолютно новые производства,...
 
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