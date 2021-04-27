На кону репутация: Польша отказалась от участия в «Славянском базаре»

НАУ под руководством Павла Латушко предложило обществу Słowiańska Dusza с 14 по 19 июля 2021 года провести онлайн-фестиваль солидарности с беларуским народом и пригласить на него исполнителей из Беларуси, которые подверглись репрессиям.





«Культурное сообщество свободных белорусов готово к сотрудничеству с товариществом Słowiańska Dusza», — сообщил в НАУ.





«Народное антикризисное управление признательно Słowiańska Dusza за небезразличие к судьбам беларуских деятелей культуры. Мы верим, что решение общества станет хорошим примером для оргкомитетов других стран, которые занимаются национальными отборами на «Славянский базар», — говорится в письме команды Павла Латушко польским организаторам отборочного тура на «Славянский базар».





Общество «Słowiańska Dusza» с 2016 года занималось национальным отбором на «Славянский Базар». Там отказались от сотрудничества с Витебским фестивалем в 2021 году и заявили, что не хотят испортить репутацию польских участников.





«Наши ценности — это свобода, честность и справедливость, поэтому было бы невозможно закрывать глаза на ситуацию, касающуюся наших братьев, соседей-белорусов», – пояснило общество в своем заявлении.





В свое время от Польши в конкурсе «Славянского базара» участвовали Михал КАЧМАРЕК (Обладатель Гран-при XXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2013»), Сильвия Зелек, Лилит МИНАСЯН.



