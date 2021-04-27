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Не допустить трагедии: в Минске спасатели проводят противопожарные рейды

27.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Не допустить трагедии. В Беларуси с начала года произошли две с половиной тысячи пожаров. Это вдвое больше, чем за такой же период 2020-го. Сейчас сотрудники милиции вместе со спасателями выходят на противопожарные рейды. Особое внимание к жителям, ведущим асоциальный образ жизни. Подробнее рассказала корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Юльян Петрович живет в черной от дыма квартире. Один. Жена и семья сына переехали после пожара. Мужчина курил в постели пьяным и уснул. Терпеть его образ жизни и находиться в таких условиях родные больше не могли.

«Сосед с пятого этажа тоже помогает, следит, чтобы здесь не было сборища, а то опять что-нибудь натворит. Его никто не контролирует. Нормальная, положительная семья, кроме вот отца. Они не могут его никак перевоспитать, а он и не хочет», – сказал сосед Валерий Войтехович.

Постоянные скандалы, звонки в полицию. Таких жильцов участковые района берут на особый учет. Проводят воспитательные беседы.

«Находится на учете в ОПП Московского РУВД города Минска как человек, который злоупотребляет спиртными напитками, а также устраивает семейные конфликты с сыном и матерью. С ним будет вестись дальнейшая профилактическая работа, вплоть до решения направления его в ЛТП», – констатировал старший лейтенант районного УВД Артем Лукашевич.

С начала года в Беларуси произошли около двух с половиной тысяч пожаров. Каждый пятый – по вине жильцов, ведущих асоциальный образ жизни. Сценарий почти всегда один и тот же: уснул с непотушенной сигаретой.

«Более 60% пожаров, возникающих в жилом фонде, происходят именно из-за неосторожного обращения с огнем при курении, чаще всего в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому эту работу мы делаем сообща, в том числе и с другими органами. Только совместная работа может принести результат», – объяснила официальный представитель минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Нарушение правил безопасности грозит штрафом. В случае пожара – сумма до 340$. Также виновнику придется возместить ущерб соседям. Возможна и уголовная ответственность, если при пожаре погибнет человек.

В будущем Беларусь планирует запустить производство табачных изделий из самозатухающей бумаги. Стоить они будут дороже обычных сигарет. Как минимум в первое время.



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Теги: Минск
 
 
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В будущем Беларусь планирует запустить производство табачных изделий из самозатухающей бумаги.
 
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