Электровэн Fiat E-Ducato выходит на рынок

Источник материала: Onliner О том, что в серию либо уже запущен, либо вот-вот будет запущен электрический цельнометаллический фургон, уже отчитались почти все европейские производители. На очереди Fiat со своей моделью E-Ducato.

Внутренний объем до 17 кубометров и грузоподъемность до 2 т в электроверсии удалось сохранить.

Для Fiat E-Ducato доступны два разных аккумуляторных блока. С базовой батареей мощностью 47 кВт⋅ч E-Ducato может проехать 170 километров по циклу WLTP. В городском режиме, где при остановках на светофоре преобладают более низкие скорости и фазы без потребления, он должен проезжать до 235 километров. Гарантия на батареи — до десяти лет.





Более мощный аккумуляторный блок имеет 79 кВт⋅ч и обеспечивает пробег до 280 километров (WLTP) и 370 километров в городском режиме. Водителю необходимо полчаса, чтобы зарядить машину для пробега в 100 километров. Электродвигатель мощностью 90 кВт (122 л. с.) развивает максимальный крутящий момент 280 Н⋅м. Незагруженному E-Ducato требуется пять секунд для разгона от 0 до 50 км/ч.





Основной, если так можно выразиться, спонсор проекта Fiat E-Ducato — известная компания DHL, которая планирует к 2030 году осуществлять более 60 процентов своих поставок на электромобилях. Сотню первых серийных машин тоже купит DHL. Версия начального уровня в Европе будет стоить 54 800 евро без НДС. С НДС частный покупатель должен будет заплатить за авто 65 212 евро. Из этой цены необходимо вычесть экологический бонус в размере 7500 евро.