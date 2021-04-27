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«Реал» играет в Лиге чемпионов против «Челси». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
В первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимает лондонский «Челси».
Команда Зинедина Зидана — второй клуб из Мадрида, который встречается с «Челси» в плей-офф этой Лиги чемпионов. В 1/8 финала подопечные Томаса Тухеля уверенно разобрались с «Атлетико» — 1:0, 2:0.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Марсело, Каземиро, Кроос, Винисиус Жуниор, Модрич, Варан, Бензема.
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Тьяго Силва, Чилуэлл, Маунт, Канте, Пулишич, Жоржиньо, Кристенсен, Вернер.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало — в 22.00.
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В первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимает лондонский «Челси».
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