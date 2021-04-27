В телеге сегодня. Тот случай, когда после «150 джипов» остались только «шапочки из фольги»

Источник материала: Салiдарнасць

Telegram-канал Письма к дочери – о том, почему блефовать у властей получается все хуже, а повышать ставки уже не по карману.

Тут недавно вдруг выяснилось, что белорусские власти собираются оставить свои посольства в Европе и Украине. Ну, ты помнишь, все эти угрозы про закрыть посольства в недружественных странах и устроить экономике Евросоюза тотальную аннигиляцию с помощью ответных санкций.

Но обнаружилось, что даже если выбросить вообще все тюбики из-под Nivea, то европейская экономика почему-то от этого не аннигилируется. Чёрт ее знает, что с этой экономикой не так.

И шантаж с закрытием посольств тоже удивительным образом никого не впечатлил. Не прониклись они почему-то серьезностью момента.

В общем, оказалось, что стратегия бесконечного блефа никак не решает проблемы властей, а только помогает выиграть немного времени. И что с каждым новым блефом запас времени сокращается. И ставки нужно все время повышать.

А куда повышать, если власти и так задрали их уже на немыслимую высоту? Потому что после 150 джипов с пулеметами теперь же уже должны быть невидимые лучи смерти и шапочка из фольги.

И если ради того, чтобы не дать людям поставить свечку в церкви, приходится вводить в городах тотальный оккупационный режим, то что делать, когда эти самые люди вдруг захотят странного? А впереди еще 9 мая.

И если опять устроить парад милицейской техники, то будет не День победы, а опять оккупационный режим с красауцами в красивой черной форме. Властям оно может и все равно, как там все выглядит, но на каждый случай никакого же личного состава не напасешься.

Так что блефовать получается все хуже, а повышать ставки уже не по карману. И властям приходится прибегать к немножко более сложным маневрам. Вот раньше про новую конституцию белорусские власти в основном рассказывали Путину. Ну, потому что благодарный слушатель. Ему хоть про реформу можно рассказать, хоть про подвалы.

Но в последнее время я обратил внимание, что министр вроде бы иностранных дел все чаще говорит о конституционной реформе в приличном обществе. По крайней мере там, где его еще принимают. То послам про нее расскажем, то в ООН поделится планами.

То есть, пытается найти новую аудиторию. Вон и Центризбирком вчера опять вспомнил про свой конституционный референдум . Типа, вы еще потерпите, а мы там все устроим. Но проблема белорусских властей в том же и состоит, что им никто не верит. Даже Путин не верит, хотя и кивает в нужных местах. Так что пространства для маневра, времени и запаса прочности у властей с каждым их новым виражом остается все меньше.

А еще хочу сказать за погоду. Писательница Евгения Пастернак вчера заметила, что зима в этом году тоже уцепилась посиневшими пальцами за трон и никак не хочет уходить. Но никуда же не денется. Уйти-то все равно придется. Потому что закон природы.