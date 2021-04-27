Дорога в Токио: белорусские атлеты готовятся к Олимпийским играм

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские атлеты вышли на финишную прямую в подготовке к Олимпийским играм в Токио. На руках уже 81 лицензия в 17 видах спорта, но это не предел. За подготовкой спортсменов следила корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Безопасность спортсменов на первом месте. Еще до Олимпиады они должны установить приложение, которое будет отслеживать их перемещения и контакты за две недели до прибытия в Токио и во время соревнований. Уже по прилету потребуют отрицательный ПЦР-тест. Заселиться же в олимпийскую деревню атлеты смогут не ранее, чем за пять дней до Игр, а уехать в течение 48 часов после них.

Сейчас белорусские спортсмены продолжают тренировки. Готовятся к Олимпийским играм на базах, полностью закрытых от посторонних.

«Был заведен чек-лист на каждого спортсмена. Ежедневно мониторилось его состояние. Благодаря такой системе нам удалось сохранить спортивный контингент», – сказала директор Республиканского научно-практического центра спорта Ирина Малеваная.

Повышение выносливости и стрессоустойчивости, коррекция биомеханики и профилактика травматизма – таковы обычные обязанности медицинского персонала. Во время пандемии работы прибавилось. Приходится следить и за соблюдением спортсменами санитарных норм.

«Где-то немножко урезается личное пространство, может быть. У тебя меньше возможностей куда-то пойти – в торговый центр сходить, прогуляться по городу», – отметил бронзовый призер чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ Максим Петров.

Ситуация в Токио будет напряженной, говорят атлеты. Кроме тестирования на COVID-19, их проверят и допинг-офицеры. Чтобы не отвлекать от соревнований, олимпийскую сборную и окружение прививают заранее.

«Без медицинского обследования сложно существовать в современном спорте. Большое спасибо врачам за терпение, потому что спортсменам нужно все быстрее-быстрее-быстрее проходить», – рассказала двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ Марина Литвинчук.

Впереди у белорусских спортсменов национальный отбор, формирование команд и возможность взять недостающие лицензии на этапах Кубка мира. И только после главный экзамен – Игры в Токио.