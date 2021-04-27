Чек серьезно похудел. Что происходит в кошельках белорусов

В первом квартале 2021 года белорусы стали тратить меньше. Средний чек уменьшился со 105 до 70 долларов, говорит свежая статистика крупнейшего онлайн-гипермаркета страны. Что происходит в кошельках белорусов и как в этом кризисе выжить, для Naviny.by рассказал финансовый аналитик Вадим Иосуб.

27 апреля онлайн-гипермаркет 21vek.by обнародовал итоги квартального отчета по продажам.





Самый большой средний чек — в Минском регионе

Из хороших новостей бизнеса: белорусы все больше ходят за покупками онлайн. С января по март 2021 года через 21vek.by доставлено 944 349 заказов, что на 87% больше, чем в тот же период прошлого года.

Из плохих новостей: несмотря на рост числа онлайн-покупок, средний чек заказов первого квартала сократился практически на треть и составил 69,8 доллара. Сокращение оценивается в 35 долларов.