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Чек серьезно похудел. Что происходит в кошельках белорусов

27.04.2021 22:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В первом квартале 2021 года белорусы стали тратить меньше. Средний чек уменьшился со 105 до 70 долларов, говорит свежая статистика крупнейшего онлайн-гипермаркета страны. Что происходит в кошельках белорусов и как в этом кризисе выжить, для Naviny.by рассказал финансовый аналитик Вадим Иосуб.

27 апреля онлайн-гипермаркет 21vek.by обнародовал итоги квартального отчета по продажам.

Чек серьезно похудел. Что происходит в кошельках белорусов

 

Самый большой средний чек в Минском регионе

Из хороших новостей бизнеса: белорусы все больше ходят за покупками онлайн. С января по март 2021 года через 21vek.by доставлено 944 349 заказов, что на 87% больше, чем в тот же период прошлого года.

Из плохих новостей: несмотря на рост числа онлайн-покупок, средний чек заказов первого квартала сократился практически на треть и составил 69,8 доллара. Сокращение оценивается в 35 долларов.

 
 
Теги: Новости
 
 
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Несмотря на рост числа онлайн-покупок, средний чек сократился практически на треть.
 
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