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Новополоцкий «Нафтан» может оказаться на голодном нефтяном пайке

27.04.2021 22:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Российские нефтяные компании могут приостановить поставки нефти на новополоцкий нефтеперерабатывающий завод «Нафтан».

 

Новополоцкий «Нафтан» может оказаться на голодном нефтяном пайке
«Нафтан», установка замедленного коксования. Фото: «Вестник Белнефтехима».

 

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на информацию агентства Reuters, российские компании «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» не планируют поставлять нефть на «Нафтан» в мае, опасаясь, что могут попасть под санкции, которые США ввели в отношении новополоцкого завода.

«Татнефть», «РуссНефть» и «Нефтиса» также до последнего времени поставляли нефть на «Нафтан», но пока не определились с майскими поставками в Новополоцк.

Российские компании поставляют «Нафтану» 5,5 млн баррелей нефти в месяц и в случае прекращения поставок могут перенаправить углеводородное сырье в морские порты для экспорта. В концерне «Белнефтехим» отказались комментировать ситуацию с поставками российской нефти на «Нафтан», уточняет агентство.

Между тем ранее зарубежные аналитики предполагали возможные проблемы для «Нафтана» в связи с американскими санкциями.

«Сами белорусы комментируют эту тему скупо, мол, не впервой. Понятно одно, что любой контрагент завода рискует оказаться под санкциями сам», — комментировал ситуацию в социальной сети Сергей Куюн, директор украинской консалтинговой группы «А-95», которая специализируется на нефтяном рынке.

19 апреля США приняли решение о возобновлении санкций в отношении госконцерна «Белнефтехим» и восьми белорусских госпредприятий. Санкции распространяются на Белорусский нефтяной торговый дом, концерн «Белнефтехим», Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

Основные операции или деятельность «с указанными предприятиями, компаниями, которыми они владеют индивидуально или коллективно, прямо или косвенно, имея 50-процентную или свыше долю, разрешены до 12:01 по восточному летнему времени 3 июня 2021 года».

В конце марта пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что американская сторона рекомендует Минфину возобновить санкции в отношении девяти белорусских предприятий. Он заявил, что США заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Беларусью, но события, произошедшие в стране после «сфальсифицированных президентских выборов», насилие и репрессивные тактики против мирных демонстрантов, наличие более 300 политзаключенных не могут быть проигнорированы.

 

 
Теги: Гродно
 
 
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Российские компании приостанавливают поставки нефти на НПЗ в связи с санкциями США в отношении «Белнефтехима».
 
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