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СК: $900 тысяч, найденные в доме Сергея Тихановского, принадлежали ему

27.04.2021 22:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В эфире телеканала «Беларусь 1» опубликовали отрывок беседы, в которой, как утверждается, принимали участие мать и супруга Сергея Тихановского — София и Светлана. Фрагмент приводят в качестве доказательства того, что обнаруженные прошлым летом после третьего обыска на даче Сергея Тихановского $900 000 действительно принадлежали блогеру.

София Тихановская в беседе сообщает, что будет говорить, что «они принадлежат ей».

— Я буду говорить, что это мои. Мы с ним собирали, и все.

СК: 0 тысяч, найденные в доме Сергея Тихановского, принадлежали ему

В эфире гостелеканала заявили, что Николай Статкевич готовился не к выборам, а сразу к протестам. А Сергей Тихановский использовал пикеты и очереди для того, чтобы вовлечь людей в митинги и продемонстрировать поддержку. Хотя в эфире телеканала высказали предположение, что эти очереди были срежиссированы, а очереди состояли из «карусельщиков».

 
 
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В эфире телеканала «Беларусь 1» опубликовали отрывок беседы, в которой, как утверждается, принимали участие мать и супруга Сергея Тихановского — София и Светлана....
 
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