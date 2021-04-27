СК: $900 тысяч, найденные в доме Сергея Тихановского, принадлежали ему

Источник материала: Onliner

В эфире телеканала «Беларусь 1» опубликовали отрывок беседы, в которой, как утверждается, принимали участие мать и супруга Сергея Тихановского — София и Светлана. Фрагмент приводят в качестве доказательства того, что обнаруженные прошлым летом после третьего обыска на даче Сергея Тихановского $900 000 действительно принадлежали блогеру.

София Тихановская в беседе сообщает, что будет говорить, что «они принадлежат ей».

— Я буду говорить, что это мои. Мы с ним собирали, и все.





В эфире гостелеканала заявили, что Николай Статкевич готовился не к выборам, а сразу к протестам. А Сергей Тихановский использовал пикеты и очереди для того, чтобы вовлечь людей в митинги и продемонстрировать поддержку. Хотя в эфире телеканала высказали предположение, что эти очереди были срежиссированы, а очереди состояли из «карусельщиков».