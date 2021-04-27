ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Хотел начать новую жизнь». В Островецком районе задержали приехавшего из Литвы голландца на велосипеде

27.04.2021 22:31 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Островецком районе, около белорусско-литовской границы, пограничники задержали гражданина Нидерландов на велосипеде, который незаконно приехал из Литвы в Беларусь.

 

«Хотел начать новую жизнь». В Островецком районе задержали приехавшего из Литвы голландца на велосипеде

 

Как сообщает Госпогранкомитет, литовские пограничники сообщили коллегам на белорусской стороне, что около границы замечен неизвестный на велосипеде. Мужчине удалось перебраться в Беларусь и скрыться в лесу.

Вскоре нарушителя задержали всего в двухстах метрах от границы белорусские пограничники. 48-летний житель Нидерландов рассказал, что хотел начать новую жизнь в Беларуси или России, а попасть сюда законно не мог.

Мужчина будет оштрафован, а также его ожидает депортация, после которой он не сможет посетить Беларусь «в поисках новой жизни» в ближайшие пять лет.

 

Фото: ГПК.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Островецком районе, около белорусско-литовской границы, пограничники задержали гражданина Нидерландов на велосипеде, который незаконно приехал из Литвы в...
 
Новости дня
Новости разные
 
СК: $900 тысяч, найденные в доме Сергея Тихановского, принадлежали ему
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by