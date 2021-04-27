ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пограничники задержали двоих нарушителей государственных рубежей

27.04.2021 22:47 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Не знал, что граница охраняется или в поиске новой жизни - пограничники задержали двоих нарушителей государственных рубежей. Первый инцидент вблизи Польши. Нарушитель обошел пункт пропуска "Беловежа" и пересек госграницу в Беларусь. Правда, здесь его уже ждал пограничный наряд заставы. Гость не ожидал такой встречи и был весьма удивлен. Житель Познани сообщил, на такой поступок его подтолкнул конфликт с отцом. Мужчина решил отправиться в нашу страну и найти уже здесь работу. Вот только не знал, что белорусско-польская граница охраняется. 

Второй нарушитель на белорусско-литовском рубеже. О нем белорусские пограничники узнали от коллег из Литвы. Мужчина пробрался в нашу страну незаконно и скрылся в лесу. Но нелегального туриста задержали. Им оказался 48-летний житель Нидерландов. Он рассказал, что в Беларуси или России хотел начать новую жизнь, а законно сюда попасть не мог. Теперь нарушителям, вероятно,  придется заплатить штраф,  также им грозит депортация.



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не знал, что граница охраняется или в поиске новой жизни - пограничники задержали двоих нарушителей государственных рубежей. Первый инцидент вблизи Польши....
 
Новости дня
Новости разные
 
Вассерман рассказал, что Беларуси полезно зафиксировать в Конституции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by