Источник материала: БT

Не знал, что граница охраняется или в поиске новой жизни - пограничники задержали двоих нарушителей государственных рубежей. Первый инцидент вблизи Польши. Нарушитель обошел пункт пропуска "Беловежа" и пересек госграницу в Беларусь. Правда, здесь его уже ждал пограничный наряд заставы. Гость не ожидал такой встречи и был весьма удивлен. Житель Познани сообщил, на такой поступок его подтолкнул конфликт с отцом. Мужчина решил отправиться в нашу страну и найти уже здесь работу. Вот только не знал, что белорусско-польская граница охраняется.

Второй нарушитель на белорусско-литовском рубеже. О нем белорусские пограничники узнали от коллег из Литвы. Мужчина пробрался в нашу страну незаконно и скрылся в лесу. Но нелегального туриста задержали. Им оказался 48-летний житель Нидерландов. Он рассказал, что в Беларуси или России хотел начать новую жизнь, а законно сюда попасть не мог. Теперь нарушителям, вероятно, придется заплатить штраф, также им грозит депортация.





