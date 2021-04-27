Паралимпийца Алексея Талая чествовали в плавательном комплексе БГУФК

Источник материала: ОНТ

В плавательном комплексе Белорусского государственного университета физической культуры чествовали паралимпийца Алексея Талая.

Во время церемонии было зачитано поздравление с установлением мирового рекорда от Главы государства – Александра Лукашенко. Напомним, спортсмен выступил на этапе Мировой серии по плаванию в Италии в самом тяжелом классе. Он преодолел дистанцию в 50 метров брассом за минуту 18 целых и 42 сотых секунды – это новый мировой рекорд. Ещё одно золото Алексей Талай завоевал на дистанции 150 метров комплексным плаванием.

В этом году Алексей Талай выступит на летних Паралимпийских играх. В Токио он поплывет на двух дистанциях – 50 и 100 метров.

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