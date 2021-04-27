Продолжение истории о спасении Малыша: как сейчас живет собака, которую заживо закопали?

Источник материала: ОНТ

Жуткая история со счастливым продолжением. Три недели назад мы рассказали о жестокой попытке убийства собаки в Старобине. Пёс провёл около пяти дней в яме под землёй, а когда местные жители его нашли, то шансов на спасение практически не было. К таким историям невозможно остаться равнодушными, с каждым днём белорусов, готовых помочь, становилось больше. Сейчас собака не только радует своим восстановлением, но и привлекает внимание к теме жестокого обращения с животными, а делом занимается милиция.





Массаж, реабилитация, рефлексотерапия – всё это план по его спасению. Вот уже три недели пёс, которого назвали Малышом, окружён круглосуточным вниманием волонтёров и врачей. Все они помогают бороться за жизнь после кошмара, который пришлось пережить собаке по вине тех, кого сложно назвать людьми.

Инна была одной из первых, кто смог приехать в Старобин, когда местные жители спустя пять дней жалобных стонов из-под земли нашли место и раскопали едва живую собаку. Травма головы – пса скорее всего ударили, прежде чем закопать, слишком много времени без движения и еды. Ветеринарные врачи не радовали прогнозами, но в то, что он чудом выжил не для того, чтобы быть усыплённым, она поверила сразу. А дальше – как сценарий кино, когда цепочка добра соединила нужных людей и вместе они нашли тех, кто впервые сказал: «Шансы есть. Мы попробуем».

Инна Курс, волонтёр: «Я вообще сейчас называю Малыша символом. Просто символ победы добра над злом. Очень много отзывались из России, отовсюду. И у всех только одно – пожалуйста, спасите, чтобы он жил. Малыш объединил сердца. Вот девочки наши – Ирина, две Анечки, Олег, Инга».

Взрослые люди со своими семьями, работой и личными историями стали помогать, кто чем может. Спустя три недели к Малышу вернулось зрение, он аккуратно пробует ходить, с аппетитом ест и не перестаёт подтверждать, что он должен жить и быть напоминанием о недопустимой жестокости, на которую почему-то в 21 веке способны люди.

Анастасия Поборцева, заместитель директора ветеринарной клиники: «К сожалению, ситуации с жестоким обращением случаются довольно часто. Бывают кошки, собаки с пулями, которые мы порой находим случайно, делая рентгеновские исследования. Большое спасибо людям, которые неравнодушны, готовы заниматься, лечить, восстанавливать. Необходимо было проведение магнитно-резонансной томографии, офтальмологические исследования, невролог смотрел Малыша. Мы рады, что смогли ему помочь».

После эфира нашего первого сюжета с шокирующими кадрами о Малыше знали уже во всей стране. Милиция начала расследование, и люди объединились, чтобы не только помочь собаке, но и найти тех, кто это сделал. Объявили розыск и вознаграждение за достоверную информацию. После того, как в Беларуси ввели уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, в местной милиции с таким столкнулись впервые и дело обещают довести до конца.

Срок проверки сейчас продлили до месяца, но кем бы ни оказались подозреваемые, страшно представить, на что ещё способны те, кто хладнокровно издевается над животными. Волонтёры сейчас делают всё, чтобы Малыш научился жить заново и снова поверил людям. У них это получается. Как и получается каждый день доказывать простое и важное, что хороших людей точно больше и вместе даже в самой безвыходной ситуации мир можно сделать лучше.

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