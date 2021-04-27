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Защита от COVID-19: что белорусы думают о прививках и когда начнут выдавать паспорта вакцинации?

27.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Защита от COVID-19: что белорусы думают о прививках и когда начнут выдавать паспорта вакцинации?

Вузы Гродненской области решили централизованно организовать прививки для студентов. По всей стране белорусы также активно идут в медкабинеты: их открывают не только в поликлиниках, но и по месту работы. По наблюдениям медиков, самые активные – люди старшего поколения. На прививку приходят в возрасте даже 95 плюс. 

В первой поликлинике Гродно с этой недели принимают студентов – вузы региона подключились к массовой вакцинации. В купаловском кампания проходит централизованно. Студентам больше не нужно самим искать, где и когда сделать прививку, становиться в общую очередь. Достаточно обратиться в здравпункт университета, там назначат день и время посещения ближайшей к вузу поликлиники.

В списке уже около сотни студентов, ежедневно его пополняют. Будущие филологи, юристы, биологи пока самые активные. В основном это члены летних студенческих отрядов. Для работы за рубежом в этом году наличие прививки – обязательное условие. И летом на границе у студентов вполне могут попросить сертификат о вакцинации – уже сейчас многие государства мира выдвигают такое требование. Беларусь в ближайшее время начнет выдачу таких документов всем желающим. Пока на платной основе. Получить его можно будет по месту вакцинации.

Ольга Есманчик, главный врач 39-й городской клинической поликлиники г. Минска«В сертификате указывается на русском и английском языках ФИО, дата введения первого и второго компонента, обязательно название вакцины и её серия. По результатам этих двух этапов вакцины формируется ещё на сертификате QR-код, в котором указывается наименование учреждения, в котором проводилась вакцинация, а также паспортные данные пациента». 

В 39-й столичной поликлинике сертификат пока никто не просил. Но на прививку идут активно, записываются целыми коллективами. Из сотни пациентов за день – больше половины представители различных организаций и предприятий. Сегодня – сотрудники Минского метрополитена. Транспортники в группе риска – через подземку за сутки проходит до 800 тысяч пассажиров.

Владимир Бабкевич, сотрудник Минского метрополитена: «Пришел добровольно, считаю, что это нужное дело, потому что с эпидемией надо бороться. Если все будем делать то, что предписывают учёные и врачи, быстрее вылезем из пандемии. Я считаю, что все должны пройти через это».

По словам сотрудников поликлиник по всей стране, кабинеты иммунолога и прививочные теперь в тройке самых популярных у населения. Работают с восьми утра до 7-8 вечера. Люди под кабинетами есть всегда. Самые активные – те, кому от 50 и старше. 

Сегодня перед медиками стоит важная задача – сделать вакцинацию максимально доступной. Вариантов много – открывают прививочные кабинеты прямо на рабочих местах, организуют выездные бригады в сельские амбулатории и даже продумывают возможность открытия точек иммунизации в общественных местах. Привить намерены в первую очередь всех, кто входит в группу риска. А в ближайшие два года преодолеть порог в 60% белорусов – это позволит сформировать в стране коллективный иммунитет. 

 

 

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Вузы Гродненской области решили централизованно организовать прививки для студентов. По всей стране белорусы также активно идут в медкабинеты: их открывают не...
 
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