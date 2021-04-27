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Процесс возрождения чернобыльских земель запускают в Беларуси

27.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Процесс возрождения чернобыльских земель запускают в Беларуси

В Беларуси запускают процесс выработки новых шагов и решений, которые позволили бы более эффективно использовать территории, пострадавшие 35 лет назад от Чернобыльской аварии.

Одна из основных целей – вовлечь в оборот земли Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Такое поручение дал Президент, посещая юг Гомельской области. И варианты у специалистов есть. Опыт Беларуси, безусловно, уникален: он хоть и горький, но полученные знания бесценны.

Сам заповедник охватывает три наиболее пострадавших района – Брагинский, Наровлянский и Хойникский, а четверть его территорий отдана под экспериментально-хозяйственную деятельность. Здесь научились получать безопасную продукцию, например, мёд. Причём, если несколько лет назад получили первую чистую тонну, то в прошлом году – больше семи. Ещё здесь разводят лошадей, а из Припяти вылавливают чистую рыбу. Однако ставку и чиновники, и специалисты делают, прежде всего, на деревопереработку. Древесина из полесских лесов уходит даже на экспорт.

Обследованы будут не только лесные территории заповедника. Не исключено, что в перспективе часть земель может быть выведена из разряда экспериментально-хозяйственных. Правительству предстоит кропотливая работа в тесной связке с учёными. Президент требует к осени подготовить программу дальнейшего развития пострадавших районов. 

Жильё в формате агрогородков и компактные, обустроенные райцентры – местных жителей больше не нужно убеждать оставаться на этих землях. Другое дело, что есть необходимость в новых рабочих местах. На этом Александр Лукашенко делает особый акцент. 

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В Беларуси запускают процесс выработки новых шагов и решений, которые позволили бы более эффективно использовать территории, пострадавшие 35 лет назад от...
 
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