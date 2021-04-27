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Пёс-инвалид научился ходить на двух лапах и покорил соцсети
Источник материала: ОНТ
Пёс, передвигающийся на двух лапах из-за травмы, стал знаменитостью в Сети. В его Instagram более 70 тысяч подписчиков, а видео с ним разлетаются по всему интернету.
В июне 2015-го хозяева Декстера были счастливы, что в их доме появился такой позитивный и счастливый пёс. Но через 9 месяцев произошел несчастный случай. Собаку сбила машина, и он чуть не погиб.
При этом псу ампутировали передние лапы (одну полностью, а вторую ниже локтя). Декстеру и его хозяевам пришлось перенести долгое лечение, чтобы восстановиться. Ходить пёс учился заново. И он смог это сделать! Причем, как человек, на двух лапах. Сейчас питомец ходит так хорошо, будто всегда это делал.
В комментариях люди не скупятся на эмоции и восхищение: «Великолепный пес! Просто восхищаюсь его стойкостью и жизнелюбием», «Как? Как он научился так ходить? Это же невероятно», «Декстер прекрасен. Он всегда поднимает мне настроение».
Фото: Pixabay
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Пёс, передвигающийся на двух лапах из-за травмы, стал знаменитостью в Сети. В его Instagram более 70 тысяч подписчиков, а видео с ним разлетаются по всему интернету. В июне...
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