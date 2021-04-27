Защитники без погон: как дружинники помогают милиции задерживать нарушителей и раскрывать преступления

Источник материала: ОНТ

В помощь милиции дежурство в городах несут народные дружинники. Вместе они патрулируют улицы, посещают неблагополучные семьи, задерживают нарушителей и раскрывают преступления.

Сразу после окончания трудовой смены они заступают на службу, которая тоже и опасна, и трудна, но при этом безвозмездна. Почётное звание «дружинники» Павел и Елена носят уже десять лет. Вместе работают на Минском моторном заводе, вместе следят за порядком в родном, Партизанском районе столицы.

Задача не простая. Посетить десяток квартир с проблемными жильцами. На первый взгляд – обычный обход. Но от таких граждан можно ожидать чего угодно. Поэтому в рейд сотрудники милиции берут и дружинников. Говорят, без их помощи не обойтись. Чем большей людей с человеком в форме, тем спокойнее ведут себя постояльцы неблагополучных квартир.

Дмитрий Карпенко, участковый инспектор милиции Партизанского РУВД г. Минска: «Опасность для жизни – кто-то пьёт, у кого-то санитарные обстоятельства неблагополучные. Когда ходишь с коллегами, с дружинниками, напарниками, всегда это заряжает, что у тебя есть плечо, на которое можно положиться».

Первая точка маршрута – дом в частном секторе. Радушного хозяина Александра здесь знают многие. Он всегда рад гостям. Особенно тем, кто приходит не с пустыми руками... Вот только даже жильцы ближайших улиц уже устали от такого соседства. Александр всё же пообещал взяться за ум. Для начала, вести себя скромнее и не мешать тем, кто живёт рядом. А участковый и дружинники отправляются в многоквартирный дом напротив. Там надеялись застать молодого человека, который злоупотребляет спиртным. Того на месте не оказалось, но мать уверяет – сын встал на путь исправления. Подействовали не только уговоры близких. Тот самый случай, когда и дружинники помогли словом.

Ещё по нескольким адресам жильцы отсутствовали. Или, как часто бывает, просто не открыли дверь. Таких проблемных граждан возьмут на особый контроль. Завтра первым делом отправятся к ним. Но были в неблагополучном списке и такие семьи, за которые теперь можно лишь искренне порадоваться. Внезапный визит только подтвердил – там осознали прежние ошибки. А значит, и работа дружинников была не напрасной.

На всех крупных минских предприятиях добровольные бригады существуют уже много лет. Впрочем, главное не количество, а качество. Настоящий дружинник – на вес золота. Их в Беларуси всего около шести тысяч. Готовых помогать другим в свободное время, ничего не требуя взамен и подвергая свою жизнь опасности. Такие они – народные защитники без погон.

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