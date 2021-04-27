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Эхо войны: новые находки обнаружены в результате раскопок под Осиповичами и Полоцком

27.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эхо войны: новые находки обнаружены в результате раскопок под Осиповичами и Полоцком

Эхо войны – под Полоцком, на месте боев Великой Отечественной войны обнаружены котелки с именами солдат. Несколько фамилий читаются хорошо, и уже выяснили, откуда бойцы призывались. Под Осиповичами – другая находка. Поисковики поднимают останки кавалеристов, которых направили сюда с Крыма и Кубани. 

Пара сапог – находка в осиповичских лесах, которая подтвердила догадки поисковиков. Именно здесь в июле 41-го шли ожесточённые бои советских кавалеристов с немецкой пехотой. К этому времени фашисты окружили Могилёв. В помощь красноармейцам направили три конно-механизированные бригады с Крыма и Кубани. Почти 15 тысяч солдат.

Через пару месяцев в живых осталось около тысячи солдат. Только за два дня экспедиции обнаружены останки 26-ти. И пять посмертных медальонов. Имя одного из бойцов уже удалось установить. Старшина 153-го кавалерийского полка Никита Коропецкий из украинского села Волица. Нашли и родственников, которые перезахоронят героя на родине.

Под Полоцком о солдатах, которые в июне 41-го почти месяц сдерживали захватчиков на подступах к городу, рассказали неожиданные предметы – котелки с крышками. 

Поисковики изучают каждый сантиметр кухонного инвентаря. На внешней стороне – имена, фамилии и инициалы, некоторые легко читаются и спустя 80 лет. Евдокимов, Кривовяз, Виноградов, Крипенин. Сегодня разглядели еще одну запись, мелким шрифтом – Воробей. Здесь в годы войны был укрепрайон. Служили бойцы вместе. И погибли вместе.     

Груда бетона и железа – всё что осталось от ДОТа, долговременной огневой точки. Интерес к локации поисковики проявляли давно, но пять экспедиций закончились ничем. В прошлом году недалеко от ДОТа нашли останки 14 солдат. Есть все основания полагать, что и обнаруженные котелки принадлежали погибшим. Сейчас в архивах ищут их данные, возможно, удастся установить и родных. Героев перезахоронят в канун Дня Победы со всеми почестями рядом с местом, где они приняли последний бой. Позднее здесь появится мемориал.

 

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Эхо войны – под Полоцком, на месте боев Великой Отечественной войны обнаружены котелки с именами солдат. Несколько фамилий читаются хорошо, и уже выяснили, откуда...
 
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