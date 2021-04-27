Источник материала: ОНТ

В области горного машиностроения им под силу задачи любой сложности! Техника предприятия неоднократно признана «Лучшим товаром Беларуси». Солигорскому институту проблем ресурсосбережения с опытным производством – 30 лет!

Эту машину весом 60 тонн Вячеслав Михаленя знает до самого последнего винта. Комбайн для горнодобывающей промышленности (КРП-3) – уникальная в Беларуси разработка – дело и его рук! Еще 15 лет назад, говорит, на один такой агрегат уходил год. Сегодня собирают за месяц.

Вячеслав Михаленя, начальник отдела выемочных машин и комплексов Солигорского института проблем ресурсосбережения с опытным производством: «Данный комбайн – 69-й по счету, и получается, конструкция его не стоит на месте, постоянно мы что-то совершенствуем, постоянно что-то изменяем. Комбайн адаптирован под условия каждого рудника. Тот человек, который будет непосредственно работать на этой машине, все его пожелания до мелочей мы учитываем и стараемся к отгрузке воплотить в жизнь».

В Солигорском институте проблем ресурсосбережения с опытным производством такой детальный подход во всем. Вот уже 30 лет как. За эти годы здесь научились создавать практически все необходимое горно-шахтное оборудование. Производство – полного цикла. В основу которого легла наука. Она же в чертежах и 3D-моделях у Дмитрия Довнара и его команды конструкторов.

Дмитрий Довнар, начальник отдела главного конструктора Солигорского Института проблем ресурсосбережения с опытным производством: «Мы начинали в свое время с научной разработки, и по сей день у нас сначала научная, затем проектно-конструкторская деятельность. Ну, и вплоть до постановки на серийное производство покупатель хочет надежную безотказную технику, которая будет работать не гарантийный период. Причем с хорошим программным управлением».

Собственными разработками и их успешным внедрением предприятие гордится особо – на счету 391 патент. Техника солигорского предприятия успешно конкурирует с известными зарубежными аналогами. А по некоторым характеристикам, в том числе ценовым, даже превосходит их. Но, пожалуй, одно из главных достижений – когда твой товар неоднократно признан лучшим в Беларуси!

В своем деле Александр Конопляник уже как рыба в воде. За 26 лет работы в металл воплотилась не одна сотня проектов. Говорит, не только он один – все на производстве заточены на то, чтобы их техника приносила лучший результат. Что до географии поставок, солигорчане востребованы в странах Европейского союза, России, Украины, Казахстана, Туркменистана. Но основной заказчик – с соседней улицы – на фабриках и рудниках отечественного гиганта «Беларуськалия».

Александр Конопляник, заместитель директора по производству Солигорского института проблем ресурсосбережения с опытным производством: «"Белкалий" постоянно совершенствуется в добыче калийных удобрений. И я смею надеяться, что наша техника, которую мы проектировали, помогает им в этом. Мы постоянно участвуем в престижных конкурсах – "Продукция года". Три типа нашей продукции являлись победителями этого престижного конкурса. В этом году также будем выставляться».

Разработки уникального оборудования позволяют предприятию брать новые высоты. Так, по итогам прошлого года команде «Беларуськалия» и Солигорскому институту проблем ресурсосбережения с опытным производством присуждена государственная премия Беларуси за создание и внедрение новых технологий, введения горных работ по добыче калийных солей. Новые технологии сегодня позволяют извлекать из недр свыше 80% запасов калия. Такого показателя еще не достиг ни один калийный рудник в мире. В числе лауреатов премии – герои нашего репортажа. А в целом за успехами предприятия стоит огромный коллектив в полторы тысячи человек. Лучших работников, заслуженных ветеранов труда отметили в сам день рождения. Дальше? Темпы, говорят, продолжать наращивать! Повышать в том числе и производительность техники. Чтобы качество было на уровне! А стоимость при этом оставалось ниже, чем у конкурентов!





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