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Пандемия COVID-19 повлияла на замедление таяния снегов в Гималаях

27.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пандемия COVID-19 повлияла на замедление таяния снегов в Гималаях

Климатологи выяснили, что ледники и снег на склонах Гималаев в прошлом году стали таять медленнее. Ученые связали это с уменьшением количества сажи и пыли на 30%, источником которых являются промышленность и автомобили в Индии. Научную статью об этом опубликовали в в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Из-за пандемии объемы промышленного производства, автомобильного движения и других источников углекислого газа значительно сократились.

Например, в 2020 году относительно 2019-го выбросы парниковых газов снизились примерно на 2,4 млрд т (7%) – это самое большое падение за всю историю наблюдений.

Фото: Pixabay


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Климатологи выяснили, что ледники и снег на склонах Гималаев в прошлом году стали таять медленнее. Ученые связали это с уменьшением количества сажи и пыли на 30%,...
 
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