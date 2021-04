Пандемия COVID-19 повлияла на замедление таяния снегов в Гималаях

Источник материала: ОНТ

Климатологи выяснили, что ледники и снег на склонах Гималаев в прошлом году стали таять медленнее. Ученые связали это с уменьшением количества сажи и пыли на 30%, источником которых являются промышленность и автомобили в Индии. Научную статью об этом опубликовали в в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences .

Из-за пандемии объемы промышленного производства, автомобильного движения и других источников углекислого газа значительно сократились.

Например, в 2020 году относительно 2019-го выбросы парниковых газов снизились примерно на 2,4 млрд т (7%) – это самое большое падение за всю историю наблюдений.

