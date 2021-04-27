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«Убить Президента». Как готовился госпереворот в Беларуси? Фильм-расследование ОНТ

27.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Убить Президента». Как готовился госпереворот в Беларуси? Фильм-расследование ОНТ

Комитет госбезопасности Беларуси завершил операцию по пресечению организованной группы, которая готовила государственный переворот. По разработанному за рубежом плану «Тишина» сначала заговорщики ставили целью физическую ликвидацию Президента, его семьи и должностных лиц высокого уровня. Затем – захват госучреждений и нейтрализацию мобильных воинских частей. 

Некоторые детали этой спецоперации мы уже показывали в нашем эфире. Но это лишь малая часть. Вся правда о том, как готовили госпереворот, подкупали людей, согласовывали «чёрные» списки. 28 апреля на ОНТ. 


 

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Комитет госбезопасности Беларуси завершил операцию по пресечению организованной группы, которая готовила государственный переворот. По разработанному за...
 
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