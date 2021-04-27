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IPhone научился распознавать лица людей в маске

27.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

IPhone научился распознавать лица людей в маске

Компания Apple обновила iOS и добавила несколько новых функций. Это следует из описания обновления в настройках iPhone.

Установив обновление версии iOS 14.5, смартфон сможет распознать ваше лицо, даже если на вас надета медицинская маска. Однако, чтобы новая функция работала, у пользователя должны быть часы Apple Watch с обновлением watchOS 7.4 и телефон с Face ID.

Механизм будет работать таким образом: человек подносит смартфон к лицу в маске, iPhone тем временем отправляет запрос к часам, и если устройство разблокировано, то Face ID снимет блокировку.

Чтобы активировать эту опцию, нужно зайти в настройки Face ID и активировать «Разблокировку с Apple Watch».

При этом данный метод разблокировки смартфона не будет действовать при покупке приложений или попытке оплаты через Apple Pay. В этих случаях будут действовать старые способы.

Фото: Pixabay

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Компания Apple обновила iOS и добавила несколько новых функций. Это следует из описания обновления в настройках iPhone. Установив обновление версии iOS 14.5, смартфон сможет...
 
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