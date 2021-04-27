ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Группа ГАЗ» получила крупнейший в России заказ на поставку автобусов на сжиженном газе

27.04.2021 22:57 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Ликинский автобусный завод «Группы ГАЗ» поставит в Санкт-Петербург 250 автобусов ЛиАЗ-5292 LNG. Это самая крупная поставка автобусов на сжиженном природном газе в России. Ликинский автобусный завод изготовит для АО «Третий парк», санкт-петербургского транспортного предприятия, автобусы ЛиАЗ-5292 LNG. Таким образом, Санкт-Петербург станет обладателем самого большого парка автобусов на сжиженном природном газе в России.

Для справки: сжиженный природный газ получают при охлаждении природного газа до температуры –160°C. При этом происходит сжатие газа по объему в 600 раз, сам газ превращается в жидкость. Преимущество в том, что сжиженного газа можно взять на борт больше, чем сжатого, а значит, и запас хода автобусов выше — почти в три раза. Правда, и оборудование для LNG-транспорта значительно сложнее (и дороже), чем для CNG.

Автобус комплектуется отечественным газовым двигателем ЯМЗ-536. Сжиженный газ хранится в криобаке объемом 375 л, что позволяет обеспечить запас хода машины на одной заправке свыше 300 км. Топливный бак расположен в заднем свесе машины — это обеспечивает быстрый и удобный доступ к техническому обслуживанию без необходимости демонтажа емкости, в отличие от CNG-автобусов, у которых баллоны находятся на крыше.

«Группа ГАЗ» получила крупнейший в России заказ на поставку автобусов на сжиженном газе

Для эксплуатации такого количества автобусов на LNG потребуется построить целую сеть специальных заправок. «Группа ГАЗ» уверяет, что это непременно будет сделано.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ликинский автобусный завод «Группы ГАЗ» поставит в Санкт-Петербург 250 автобусов ЛиАЗ-5292 LNG. Это самая крупная поставка автобусов на сжиженном природном газе в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Хотел начать новую жизнь». В Островецком районе задержали приехавшего из Литвы голландца на велосипеде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by