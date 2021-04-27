«Группа ГАЗ» получила крупнейший в России заказ на поставку автобусов на сжиженном газе

Источник материала: Onliner

Ликинский автобусный завод «Группы ГАЗ» поставит в Санкт-Петербург 250 автобусов ЛиАЗ-5292 LNG. Это самая крупная поставка автобусов на сжиженном природном газе в России. Ликинский автобусный завод изготовит для АО «Третий парк», санкт-петербургского транспортного предприятия, автобусы ЛиАЗ-5292 LNG. Таким образом, Санкт-Петербург станет обладателем самого большого парка автобусов на сжиженном природном газе в России.

Для справки: сжиженный природный газ получают при охлаждении природного газа до температуры –160°C. При этом происходит сжатие газа по объему в 600 раз, сам газ превращается в жидкость. Преимущество в том, что сжиженного газа можно взять на борт больше, чем сжатого, а значит, и запас хода автобусов выше — почти в три раза. Правда, и оборудование для LNG-транспорта значительно сложнее (и дороже), чем для CNG.

Автобус комплектуется отечественным газовым двигателем ЯМЗ-536. Сжиженный газ хранится в криобаке объемом 375 л, что позволяет обеспечить запас хода машины на одной заправке свыше 300 км. Топливный бак расположен в заднем свесе машины — это обеспечивает быстрый и удобный доступ к техническому обслуживанию без необходимости демонтажа емкости, в отличие от CNG-автобусов, у которых баллоны находятся на крыше.





Для эксплуатации такого количества автобусов на LNG потребуется построить целую сеть специальных заправок. «Группа ГАЗ» уверяет, что это непременно будет сделано.