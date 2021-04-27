ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пьяный водитель, убегая от сотрудников ГАИ, прыгнул в Припять и едва не утонул

28.04.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Мозыре пьяный бесправник, убегая от сотрудников милиции, прыгнул в Припять и стал тонуть. Подробности рассказали в ГАИ.

Поздно вечером 24 апреля внимание сотрудников ГАИ привлек Ford, водитель которого ехал на большой скорости с выключенными фарами. Инспекторы с помощью проблесковых маячков подали сигнал об остановке, однако мужчина проигнорировал требование.

Началось преследование. В какой-то момент водитель потерял управление, врезался в бордюр и остановился. Но на этом история не закончилась — мужчина выбежал из автомобиля, побежал в сторону реки и бросился в воду, но через некоторое время выбился из сил и стал тонуть, инспектор вытащил его из воды.

Нарушителем оказался 27-летний житель Речицкого района. Он был пьян и без прав. На молодого человека составили четыре протокола, а автомобиль отправили на штрафстоянку.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мозыре пьяный водитель, убегая от сотрудников милиции, прыгнул в Припять и стал тонуть. Они его спасли, но потом наказали.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Стаміўся ад болю, хутчэй бы памерці». Як адбываюць пакараньне палітвязьні з сур’ёзнымі захворваньнямі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by