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Пьяный водитель, убегая от сотрудников ГАИ, прыгнул в Припять и едва не утонул
Источник материала: Tut.by
В Мозыре пьяный бесправник, убегая от сотрудников милиции, прыгнул в Припять и стал тонуть. Подробности
Поздно вечером 24 апреля внимание сотрудников ГАИ привлек Ford, водитель которого ехал на большой скорости с выключенными фарами. Инспекторы с помощью проблесковых маячков подали сигнал об остановке, однако мужчина проигнорировал требование.
Началось преследование. В какой-то момент водитель потерял управление, врезался в бордюр и остановился. Но на этом история не закончилась — мужчина выбежал из автомобиля, побежал в сторону реки и бросился в воду, но через некоторое время выбился из сил и стал тонуть, инспектор вытащил его из воды.
Нарушителем оказался 27-летний житель Речицкого района. Он был пьян и без прав. На молодого человека составили четыре протокола, а автомобиль отправили на штрафстоянку.
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В Мозыре пьяный водитель, убегая от сотрудников милиции, прыгнул в Припять и стал тонуть. Они его спасли, но потом наказали.
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