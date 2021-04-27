Пьяный водитель, убегая от сотрудников ГАИ, прыгнул в Припять и едва не утонул

Источник материала: Tut.by

В Мозыре пьяный бесправник, убегая от сотрудников милиции, прыгнул в Припять и стал тонуть. Подробности рассказали в ГАИ.

Поздно вечером 24 апреля внимание сотрудников ГАИ привлек Ford, водитель которого ехал на большой скорости с выключенными фарами. Инспекторы с помощью проблесковых маячков подали сигнал об остановке, однако мужчина проигнорировал требование.

Началось преследование. В какой-то момент водитель потерял управление, врезался в бордюр и остановился. Но на этом история не закончилась — мужчина выбежал из автомобиля, побежал в сторону реки и бросился в воду, но через некоторое время выбился из сил и стал тонуть, инспектор вытащил его из воды.

Нарушителем оказался 27-летний житель Речицкого района. Он был пьян и без прав. На молодого человека составили четыре протокола, а автомобиль отправили на штрафстоянку.

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