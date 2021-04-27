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Как понимается экстремизм?

Кто будет считаться экстремистом?

Как это оценить?

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что такое экстремизм и как с ним бороться? Мнение доктора юридических наук Нужно ли бороться с экстремизмом?

Депутаты Палаты представителей 16 апреля с.г. приняли во втором чтении проекты законов «О недопущении реабилитации нацизма» и «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму». По прошествии пяти дней их одобрили члены верхней палаты — Совета Республики. Осталось их проверить в Конституционном суде и — на подпись главе государства. Можно ожидать, что в начале мая новые законы вступят в силу.В Википедии экстремизм (от лат. extrimus — «крайний», «чрезмерный») определяется как приверженность крайним взглядам или методам действий. Экстремизм характерен для отдельных людей и организаций (преимущественно политических и религиозных). Он может проявляться в террористических актах, массовых беспорядках, ведении партизанской войны.Понятие экстремизма многообразно, как на национальном уровне, так и международном. Например, в Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г., подписанной Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном и Китаем, дается весьма политизированное определение экстремизма: «…какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них…».Как известно, Республика Беларусь не присоединилась к этой Конвенции. В противном случае пришлось бы признавать действующую власть вместе с вооруженными отрядами «силовиков» экстремистской организацией.Более мягкая трактовка экстремизма содержится в резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), принятой в 2003 г.: «экстремизм представляет собой форму политической деятельности, явно или исподволь отрицающую принципы парламентской демократии и основанную на идеологии и практике нетерпимости, отчуждения, ксенофобии, антисемитизма и ультра-национализма».Такое определение экстремизма можно также применить по отношению к политике белорусской власти, которая демонстрирует нетерпимость ко всем «несогласным» и применяет на практике жесткие репрессивные меры. Тем более, что Палата представителей приняла в первом чтении законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», в котором вводятся новые статьи по отдельным проявлениям экстремизма, а также усиливаются санкции по ряду составов.В Российской Федерации в статье 1 Закона «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г. (в редакции закона от 14 апреля 2021 г.) дается широкое определение экстремизма. В частности, под ней понимают следующие действия: насильственное изменение основ конституционного строя; публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения; использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой …; публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения; публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность, в совершении им деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении.Такая расплывчатая формулировка понятия «экстремизм» неоднократно критиковалась Европейской комиссией по борьбе с расизмом и нетерпимостью. Однако она неуклонно расширялась по мере внесения в этот закон изменений и дополнений.В Республике Беларусь в январе 2007 г. был введен в действие Закон «О противодействии экстремизму». Он во многом копирует признаки экстремизма из соответствующего российского закона. Среди прочего, к экстремизму относится создание организации для осуществления экстремистской деятельности, экстремисткой группы, незаконного вооруженного формирования. Проявлением экстремизма может служить также финансирование экстремистских организаций, групп, формирований, иное содействие их деятельности.Однако имеющихся признаков экстремизма представителям власти показалось мало. В поправках в Закон 2007 г. предлагается к экстремистским организациям относить средства массовой информации, международные организации и даже индивидуальных предпринимателей, если они будут распространять информацию экстремистского содержания или как-то содействовать деятельности таких организаций. Им будет запрещено заниматься профессиональной деятельностью, совершать крупные финансовые операции (на сумму свыше 2000 БВ). Экстремизмом будут признаваться также действия и материалы, направленные на дискредитацию Республики Беларусь.В новых условиях на МВД предлагается возложить функцию ведения перечней организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности. Органы прокуратуры должны будут осуществлять особый надзор за такого рода субъектами.Принятие предлагаемых поправок может привести к новой волне «охоты на ведьм», то есть на политиков, общественных активистов, журналистов, блогеров и всех несогласных с политикой нынешней власти. Каждый из них может получить статус «экстремиста» и оказаться под следствием. Можно прогнозировать сворачивание деятельности предпринимателей, владельцев интернет-ресурсов, блогеров.С правовой точки зрения «новый порядок» следует признать неконституционным и недемократическим. Его установление будет означать, по сути, отмену Конституции и законов Республики Беларусь, а также игнорирование международных обязательств. Граждане на практике окажутся бесправными перед произволом властей, не имея возможности защитить свои права или уехать из страны.Так нужно ли бороться с экстремизмом? На мой взгляд, следует бороться не вообще с экстремизмом, а его крайними проявлениями. Они и сейчас закрепляются в административном и уголовном законодательстве. И этого вполне достаточно для того, чтобы не посягать произвольно на права и свободы граждан. И все, что требуется, это позволить гражданам свободно и честно избирать себе власть и почаще менять не оправдавших доверие представителей.