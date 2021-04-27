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Раскрыты семь простых способов замедлить процесс старения

28.04.2021 06:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Раскрыты семь простых способов замедлить процесс старения
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press
Британский системный биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил раскрыл семь способов замедлить процесс старения. Об этом пишет Express.

Стил рассказал, что продлить жизнь помогут такие простые привычки, как регулярная небольшая физическая нагрузка, здоровый сон, отказ от пищевых добавок и увеличение доли овощей в рационе. Помимо этого, стоит внимательно следить за своим давлением и пульсом, поддерживать здоровье зубов, а также отказаться от «модных диет».

Специалист объяснил, что, если человек вообще не занимается спортом, то даже десять минут регулярных прогулок каждый день могут значительно увеличить продолжительность жизни. При этом он предупредил, что не стоит чрезмерно усердствовать с тренировками, так как это может даже навредить организму.

Ранее американские ученые назвали неожиданный фактор, влияющий на продолжительность жизни. Эксперты обнаружили взаимосвязь между индексом омега-3 жирных кислот и вероятностью преждевременной смерти.
 
 
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Стил рассказал, что продлить жизнь помогут такие простые привычки, как...
 
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