|
В российском городе пропал памятник Ленину
Источник материала: UDF
Фото: телеграм-канал «Подъём»
Как рассказал изданию первый секретарь липецкого отделения партии КПРФ Анатолий Сиротин, памятник убрали, чтобы обновить его к 22 апреля, но выполнить работы в срок не успели.
«У нас этих памятников Ленину в городе десяток и по области несколько десятков, — отметил Сиротин. — Мы ремонтируем их каждый год. Сразу нет возможности ни физической, ни финансовой обновить. По мере того как подходит время и надо уже ремонтировать, мы эту работу проводим».
Исчезнувший монумент коммунисты обещают отремонтировать в течение двух-трех месяцев. Помимо самой фигуры вождя, будет обновлен постамент, на котором она стоит. «Ильич будет стоять на новом постаменте», — заключил Сиротин.
Ранее в апреле памятник Ленину в Новосибирске выставили на продажу через сервис «Авито». За монумент хотели получить более 100 миллиардов рублей. Объявление о продаже опубликовала женщина по имени Екатерина. «Статуя Ленина, состояние б/у, но хорошее», — написала россиянка. Вскоре объявление исчезло с сайта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Памятник убрали, чтобы обновить его к 22 апреля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)