Источник материала: UDF



Фото: телеграм-канал «Подъём»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В российском городе пропал памятник Ленину Памятник убрали, чтобы обновить его к 22 апреля.

В Липецке пропал памятник главному организатору и руководителю Октябрьской революции 1917 года Владимиру Ленину. Фигура вождя исчезла с постамента в одном из городских скверов. Впоследствии выяснилось, что монумент намеренно демонтировали перед днем рождения вождя пролетариата, сообщает «Подъем».Как рассказал изданию первый секретарь липецкого отделения партии КПРФ Анатолий Сиротин, памятник убрали, чтобы обновить его к 22 апреля, но выполнить работы в срок не успели.«У нас этих памятников Ленину в городе десяток и по области несколько десятков, — отметил Сиротин. — Мы ремонтируем их каждый год. Сразу нет возможности ни физической, ни финансовой обновить. По мере того как подходит время и надо уже ремонтировать, мы эту работу проводим».Исчезнувший монумент коммунисты обещают отремонтировать в течение двух-трех месяцев. Помимо самой фигуры вождя, будет обновлен постамент, на котором она стоит. «Ильич будет стоять на новом постаменте», — заключил Сиротин.Ранее в апреле памятник Ленину в Новосибирске выставили на продажу через сервис «Авито». За монумент хотели получить более 100 миллиардов рублей. Объявление о продаже опубликовала женщина по имени Екатерина. «Статуя Ленина, состояние б/у, но хорошее», — написала россиянка. Вскоре объявление исчезло с сайта.