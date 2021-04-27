Источник материала: UDF



Фото: Vincent Yu / AP

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названа самая безопасная страна в период пандемии. Это не Беларусь Сингапур занял первое место в рейтинге самых безопасных стран в период пандемии COVID-19.

Сингапур занял первое место в рейтинге самых безопасных стран в период пандемии COVID-19, обогнав Новую Зеландию. Об этом говорится в исследовании Bloomberg, передаетПричиной для оптимистичной эпидемиологической ситуации в стране стали высокие темпы вакцинации населения и эффективная борьба с распространением вируса, отмечает агентство. Власти Сингапура оперативно закрыли границы, а также ввели строгий карантин для инфицированных и контактировавших с ними. Благодаря жестким мерам удалось свести ежедневное число заражений к минимуму.Для определения положения страны в рейтинге были проанализированы ключевые факторы: показатели смертности, общее число больных, количество проведенных тестирований и статистика по проведению вакцинации. Сингапур набрал 79,7 балла, за ним следует Новая Зеландия, затем Австралия и Израиль. Всего в исследовании поучаствовали 53 страны.