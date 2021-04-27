|
Как KPI убивают продажи?
28.04.2021 06:27 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сегодня каждый клиент на вес золота, бизнес прикладывает значительные усилия и вкладывает большие суммы для привлечения клиентов. Но «кривые» KPI в один счет могут свести все усилия на нет.
Сегодня с нами консультант
Наверное, уже в каждом продающем контакт-центре внедрены ключевые параметры эффективности и оценивается работа каждого сотрудника от босса до продавца на линии. Но зачастую руководитель или собственник при выставлении параметров совершает убийственные ошибки, которые приводят к потере клиентов и денег.
Маркетологи размещают рекламу и привлекают клиентов, руководитель контакт-центра укрепляет линию под акцию (это отраслевой сленг, если просто – выводит максимум возможных сотрудников), но продажи не растут. Бюджет слит впустую. Почему? – одной из причин могут оказаться KPI.
Давайте рассмотрим несколько ситуаций:
Решение: акцент в KPI продавца нужно делать на количестве оформленных заявок или сделок. Количество звонков – только как дополнительный параметр, если вы неоднократно делали замеры и на 100% уверены в том, что количество не убьет качество. Я же предпочитаю заменять его загруженностью - временем, которое сотрудник в течение дня тратит на работу с клиентом (набирает его номер, ждет ответа, говорит с ним, оформляет сделку).
Решение: схоже с п.1. Акцент на KPI по количеству сделок. Среднее время для продавцов я рекомендую исключить в принципе и заменить его на загруженность.
Решение: набирать или растить сильных продавцов и ставить им амбициозные, но достижимые планы.
Решение: абсолютное зеркало пункта 3 – та ситуация, где нужно адекватное выставление планов, тогда и сотрудники не будут постоянно «упираться в потолок». А если же в коллективе появится звезда, которая продает больше других и делает, допустим, 170%, то почему бы не подумать о том, что потолок нужен не всегда?
100500 показателей эффективности появляется тогда, когда руководитель жаждет объять необъятное. В результате имеем расфокусировку вместо результата.Да и один показатель начинает «весить» ничтожно мало, например, 5-10 рублей в расчете на месяц. И продавец просто может решить, что проще забыть о нем и сфокусироваться на чем-то более «увесистом» в смысле оплаты или приложить больше усилий на достижение продаж по продукту, который у него лучше получается продавать.
Решение (рекомендация): не мельчить, выделить основной фокус для продавца, выставлять не более 4-5 понятных KPI. И не пытаться внутрь каждого втиснуть еще 5.
Хочу также отметить еще одну ошибку. Она имеет косвенное отношение к , но напрямую влияет на результат. Речь идет о несвоевременном выставлении планов и доведении до сотрудников. Например, план на май выставляется 20 мая. И в нем не совсем то или совсем не то, что ожидал сотрудник. Фокус его внимания был направлен в другую сторону, и тут он получил сюрприз. Может случиться так, что он поймет, что за 10 оставшихся дней не сможет достигнуть необходимого выполнения и попросту «сложит» руки.
Решение: выставлять планы до начала месяца или в крайнем случае в самые первые рабочие дни. Сразу же после этого доводить KPI до сотрудников.
Казалось бы, все перечисленное очевидно, но по факту указанные выше ситуации можно встретить очень часто в бизнесе.
4 мая пройдет тренинг Елены Соловьёвой «Где бизнес теряет деньги», присоединяйтесь.
Выставляйте KPI с оглядкой и удачных вам продаж!
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня каждый клиент на вес золота, бизнес прикладывает значительные усилия и вкладывает большие суммы для привлечения клиентов. Но «кривые» KPI в один счет могут...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)